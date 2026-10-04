مصر ترفع تجارتها مع إفريقيا إلى 6.1 مليار دولار.. والواردات تسجل أكبر قفزة

سجل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي 6.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، بزيادة 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت واردات مصر من دول القارة بنسبة 45.5% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع انعقاد القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بهدف دفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية لتحقيق أولويات وتطلعات «أجندة إفريقيا 2063».

وتضمنت بيانات جهاز الإحصاء التي حصل الموجز على نسخة منها مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي، والتي شملت حركة الصادرات والواردات، إلى جانب تحويلات العاملين والاستثمارات المتبادلة.

صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي 4.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.

وتصدرت ليبيا قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي استيرادًا من مصر خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، بقيمة صادرات مصرية بلغت 869 مليون دولار.

وجاء السودان في المرتبة الثانية بقيمة 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ566 مليون دولار، والمغرب بـ521 مليون دولار، وتونس بـ252 مليون دولار، وكينيا بـ181 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى نيجيريا 140.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا 138 مليون دولار، والكاميرون 121 مليون دولار، وغانا 114 مليون دولار.

التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا

أهم السلع المصرية المصدرة إلى إفريقيا

تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، بقيمة 384 مليون دولار.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بقيمة 354 مليون دولار، ثم الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 205 ملايين دولار، ثم الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 176 مليون دولار.

واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي إلى 1.6 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 45.5%.

وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي تصديرًا إلى مصر خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، بقيمة واردات مصرية بلغت 360 مليون دولار.

وحلت السودان في المرتبة الثانية بقيمة 298 مليون دولار، تلتها ليبيا بـ183 مليون دولار، ثم كينيا بـ144 مليون دولار، وموريتانيا بـ138 مليون دولار، وزامبيا بـ117 مليون دولار.

وبلغت قيمة واردات مصر من جنوب إفريقيا 81 مليون دولار، والسنغال 58 مليون دولار، والمغرب 51 مليون دولار، وتونس 38 مليون دولار.

أهم السلع المستوردة من إفريقيا

تصدر النحاس ومصنوعاته قائمة أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، بقيمة 488 مليون دولار.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الثانية بقيمة 239 مليون دولار، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 159 مليون دولار، والبن والشاي والبهارات بقيمة 152 مليون دولار، والحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية بقيمة 82 مليون دولار.

تحويلات المصريين والعاملين من دول إفريقيا

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في المقابل، بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقي في مصر 26.2 مليون دولار خلال العام المالي نفسه.

الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقي في مصر 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقي 756 مليون دولار خلال الفترة نفسها.