وزارة العمل تعلن 1355 فرصة عمل.. وظائف لذوي الهمم في 7 محافظات

وظائف وزارة العمل.. طرحت وزارة العمل 1355 فرصة عمل جديدة داخل 22 شركة من شركات القطاع الخاص في 7 محافظات، مع إتاحة التقديم على الوظائف طوال شهر أغسطس 2026، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة.

وظائف جديدة في 7 محافظات

بحسب بيان وزارة العمل الذي حصل الموجز على نسخة منه، تشمل نشرة التوظيف 1355 فرصة عمل في شركات خاصة بمحافظات القاهرة، والغربية، والمنوفية، وقنا، وشمال سيناء، والبحيرة، وبني سويف.

تتضمن الوظائف فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للوظائف المعلنة.

تشمل التخصصات المطلوبة التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من المهن الفنية والخدمية.

التقديم على الوظائف حتى نهاية أغسطس

يستمر التقديم على فرص العمل المعلنة طوال شهر أغسطس 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات.

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، إلى جانب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وزير العمل: القطاع الخاص شريك رئيسي في توفير الوظائف

قال وزير العمل، حسن رداد، إن الوزارة تواصل توسيع التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في توفير فرص العمل، بما يدعم استقرار الشباب مهنيًا ويسهم في تعزيز الاقتصاد.

دعا الوزير الراغبين في العمل إلى التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن النشرة الجديدة.

وزير العمل

برامج تدريب مهني مجانية للشباب

تواصل وزارة العمل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل.

أوضح وزير العمل أن التدريب يمثل مسارًا مهمًا للوصول إلى فرص التوظيف، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاجها الشركات والقطاعات المختلفة.

متابعة الوظائف والتزام الشركات بحقوق العاملين

شدد وزير العمل على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة متابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا للتحقق من جديتها، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة.

تتضمن المتابعة كذلك التأكد من حصول العاملين على حقوقهم القانونية، بما يدعم حماية العمال ويرفع مستوى الثقة في سوق العمل.

نشرة أسبوعية لرصد احتياجات سوق العمل

قالت هبة أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل، إن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصورة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

أوضحت أن النشرة أعدتها منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، بالتنسيق مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل والعمل على توفير الوظائف المناسبة.