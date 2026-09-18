العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سعر الدولار اليوم.. جاء الثبات التام من نصيب العملة الخضراء اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

وبالتالي يهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 52.17 جنيه، سعر البيع: 52.27 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 52.12 جنيه، سعر البيع: 52.22 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 52.12 جنيه، سعر البيع: 52.22 جنيه.

سعر الدولار في بنك نكست

سعر الشراء: 52.10 جنيه، سعر البيع: 52.20 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 52.10 جنيه، سعر البيع: 52.20 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 52.10 جنيه، سعر البيع: 52.20 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 52.09 جنيه، سعر البيع: 52.19 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 52.08 جنيه، سعر البيع: 52.18 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 52.08 جنيه، سعر البيع: 52.18 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 52.08 جنيه، سعر البيع: 52.18 جنيه.