جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر محبي كرة القدم حول العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس الجاري، بجميع الدوريات والبطولات المحلية والعالمية.

لذلك، يستعرض “الموجز” جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الذي يشهد منافسات قوية، خلال السطور الآتية.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد هي الأبرز في مباريات الدوري الإسباني اليوم، كما تعد مباراة ليفربول وبرينتفورد هي المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مباريات اليوم الأحد على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-نيوكاسل يونايتد × بورنموث / الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة / ملعب دين كورت.

-تشيلسي × وولفرهامبتون / الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية / استاد مولينيو.

- ليفربول × برينتفورد / السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة / استاد أنفيلد.

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ريال مدريد × بلد الوليد / السادسة والنصف مساء / ملعب سانتياجو برنابيو .

-لاس بالماس × ليجانيس / الثامنة مساء .

-ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس/ الثامنة والربع مساء.

-أتلتيكو مدريد × جيرونا / العاشرة والنصف مساء.

ريال مدريد

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

-فيورنتينا × فينيتسيا / السابعة والنصف مساء.

-أتالانتا × تورينو / 7:30 مساء .

- نابولي × بولونيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- روما × إمبولي / 9:45 مساء .

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

-بايرن ميونخ × فولفسبورج / 4:30 مساء .

-هايدينهايم × سانت باولي / السادسة والنصف مساء.

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-لينس × بريست / الرابعة عصراً بتوقيت مصر والسعودية.

-ستراسبورج × ستاد رين / السادسة مساء.

-نانت × أوكسير / 6:00 مساء. -ستاد نيس × تولوز / السادسة مساء.

-أولمبيك مارسيليا × ستاد ريمس / العاشرة إلا ربع مساء.

مباريات اليوم

موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

- المريخ جوبا × جورماهيا / الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

-مباباني سوالوز × فيروفياريو بيرا / الرابعة عصرًا.

-الهلال السوداني × أهلي بنغازي / 4:00 عصراً.

-القطن البنيني × دوانز البوركينابي / الرابعة مساء.

-نجيزي بلاتنيم × مانيما / الخامسة والنصف مساء.

-فيكتوريا يونايتد × سمرتيكس / السادسة مساء.

-الاتحاد المنستيري × إيه إس بي إس أي / السابعة مساء.

-ريد ستار × دجوليبا / 7:00 مساء.

-ديبورتيفو مونجومو × أسكو دي كارا / السابعة مساء.

-بو رانجرز × San-Pedro / السابعة مساء.

-نواديبو × ميلو / 8:00 مساء.

-الجيش الملكي × ريمو ستارز / الحادية عشر مساء.

موعد مباريات الكونفدرالية الإفريقية اليوم

-الشرطة × البن الإثيوبي / الثالثة عصراً.

-شباب قسنطينة × Police / الرابعة عصراً.

-Onze Bravos × Coastal Union / الرابعة عصراً.

-Foresters × Orapa United / الخامسة مساء.

-Paynesville × Fovu Baham / الخامسة مساء.

-Desportivo Lunda-Sul × إلجيكو بلس / 5:00 مساء.

-AS-FAN × أسكو دي كارا / السادسة مساء.

-جاراف × East End Lions / الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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