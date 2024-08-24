تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية 2024 على النايل سات

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية 2024 على القمر الصناعي النايل سات.

تعد قناة الهداف الرياضية الجزائرية، من أبرز وأهم القنوات التي تبث أهم أخبار وأحداث الرياضة المحلية والعالمية.

كما أنها تذيع أهم المباريات في جميع البطولات في العالم أجمع، وخاصة النهائيات المميزة، حتى أصبحت قناة الهداف الرياضية الجزائرية محط أنظار جميع الجماهير في مختلف النشاطات.

لذلك، حرص " الموجز"، على تقديم تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية على النايل سات لمتابعيه الكرام.

تردد قناة الهداف الرياضية الجزائرية 2024

القمر الصناعي .. النايل سات.

-التردد .. 10922 .

- الاستقطاب .. عمودي .

-معدل الترميز .. 27500 .

- معدل تصحيح الخطأ .. 7/8

طريقة إدخال تردد قناة الهداف الجزائرية على النايل سات

1- الضغط على زر (Menu) الخاص بجهاز الريسيفر.

2- اختار التركيب من الشاشة ثم الضغط على OK.

3- سيظهر لك مربع ادخل فيه كلمة المرور التي عبارة عن أربعة أصفار.

4- ادخل على قائمة الترددات، واختيار إضافة التردد.

5- حدد القمر الصناعي النايل سات.

6- إدخال التردد و بيانات الاستقطاب، بالإضافة إلى معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

7-اضغط على زر البحث، والانتظار حتى ينتهي البحث.

8- اضغط على كلمة احفظ.

قناة الهداف الرياضية الجزائرية

برامج مميزة تذاع على قناة الهداف الرياضية

ومن أبرز برامج قناة الهداف الرياضية المميزة كل من، برنامج جولات، لقاءات النجوم، برنامج أخبار الكورة، الفريق الدولي، في المونديال، بالإضافة إلى برنامج بالمكشوف.

مميزات قناة الهداف الرياضية الجزائرية

-توفر بث مباريات مختلف الدوريات والبطولات مجانياً وبجودة عالية

-تقدم الأهداف والأحداث الكروية الهامة، كما أنها تهتم ببرز مهارات اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

-تقدم القناة الجزائرية برامج تحليلية مفصلة مع خبراء المحللين في كرة القدم، وغيرها من الألعاب الرياضية.

-تحرص قناة الهداف أيضاً على تلبية حاجة المشاهد في كافة الأمور مما حظت بإقبال كبير من مشجعي الرياضة حوال العالم، خاصة في كرة القدم.

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