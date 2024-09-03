‎نشرة اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

مواد البناء اليوم

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سجل اليوم سعر حديد عز قيمة 41500 جنيه للطن الواحد.

سجل اليوم سعر طن حديد ألجيوشي قيمة 39.000 جنيه.

سجل اليوم سعر طن حديد حديد الاستثماري قيمة 39.000 جنيه للطن الواحد.

سجل اليوم سعر طن حديد العشري نحو 38800 جنيه للطن الواحد.

سجل اليوم سعر طن حديد ألمراكبي قيمة 41000 جنيه.

سجل اليوم سعر طن حديد بشاى نحو 41200 جنيه.

سجل اليوم طن حديد السويس اليوم نحو 39000 جنيه.

سجل اليوم طن حديد مصر ستيل قيمة 39000 جنيه.

سجل اليوم سعر حديد الكومي اليوم نحو 39000 جنيه.

سجل اليوم سعر حديد سرحان اليوم قيمة 38800 جنيه.

سجل اليوم سعر حديد بيانكو اليوم نحو 38800 جنيه.

سجل اليوم سعر حديد شركة الجارحى قيمة 39000 جنيه.

سجل اليوم سعر حديد شركة المصرين نحو 41100 جنيه.

سجل اليوم حديد عطية اليوم قيمة 39000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل اليوم سعر طن أسمنت طرة وحلوان، وصل إلى نحو 1980 جنيهًا.

سجل اليوم سعر اسمنت الرمادي نحو 2580 جنيهًا للطن.

سجل اليوم سعر طن أسمنت السويس، وصل إلى 1990جنيهًا.

سجل اليوم سعر طن أسمنت النصر نحو 1920 جنيهًا.

سجل اليوم سعر طن أسمنت السويدي وصل إلى 2100 جنيه.

سجل اليوم سعر طن أسمنت وادي النيل، مسجلًا قيمة 2750 جنيهًا.

سجل اليوم سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

سجل اليوم سعر طن أسمنت العسكري فسجل 1950 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

سعر الزلط العادي المستخدم في الكثير من التطبيقات مثل الخرسانة العادية والأساسات: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 215 جنيهًا.

سعر الزلط الفينو المستخدم في الخرسانة المسلحة والأعمال الدقيقة: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 310 جنيهات.

سعر الزلط المخصوص المستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى مواصفات خاصة: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 200 جنيه.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم المستخدم في المونة والخرسانة الناعمة: سعر المتر المكعب يبلغ حوالي 85 جنيه، وهو الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مشاريع البناء المختلفة.

الرمل الخشن المستخدم في التطبيقات التي تحتاج إلى قوة تحمل أكبر مثل الخرسانة المسلحة والأعمال الأرضية: سعر المتر المكعب يبلغ حوالي حوالي 100 جنيه.

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