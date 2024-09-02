1300 جنيه.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الحديد اليوم مع إعلان قائمة سبتمبر

أسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد اليوم، الاثنين 2 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في المصانع والسوق المحلية، وارتفع سعر طن حديد «عز» في أرض المصنع، كما سجل سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا ملحوظًا. إليكم أحدث تحديثات الأسعار عبر موقع الموجز.

سعر طن الحديد حديد عز اليوم

طن الحديد الاستثماري: 40,415.48 جنيه، بزيادة قدرها 1,370.02 جنيه.

طن حديد عز: 42,006.03 جنيه، بزيادة قدرها 398.89 جنيه.

طن الأسمنت: 2,609.69 جنيه.

تأتي هذه الزيادات في الأسعار ضمن التحديثات الأخيرة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، مما يعكس التغيرات المستمرة في سوق مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر أسمنت المخصوص 2800 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1330 إلى 1420 جنيهًا.

تراوحت سعر الأسمنت المقاوم بين 2010 و2330 جنيهًا.

تراوحت سعر الأسمنت الأبيض بين 3920 إلى 4030 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4000 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3900 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيه.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2300 جنيه.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2430 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2250 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1520 جنيها

سعر أسمنت الواحة المخلوط وصل إلى 1570 جنيها.

سعر الزلط اليوم

سعر الزلط العادي المستخدم في الكثير من التطبيقات مثل الخرسانة العادية والأساسات: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 215 جنيهًا.

سعر الزلط الفينو المستخدم في الخرسانة المسلحة والأعمال الدقيقة: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 310 جنيهات.

سعر الزلط المخصوص المستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى مواصفات خاصة: يبلغ سعر المتر المكعب حوالي 200 جنيه.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم المستخدم في المونة والخرسانة الناعمة: سعر المتر المكعب يبلغ حوالي 85 جنيه، وهو الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مشاريع البناء المختلفة.

الرمل الخشن المستخدم في التطبيقات التي تحتاج إلى قوة تحمل أكبر مثل الخرسانة المسلحة والأعمال الأرضية: سعر المتر المكعب يبلغ حوالي حوالي 100 جنيه.

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