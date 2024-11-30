نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 30-11-2024 في مصر

نشرة أسعار مواد البناء .. شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خاصة في أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار مواد البناء اليوم

يقدم الموجز أسعار مواد البناء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

أسعار الحديد اليوم السبت

- سعر حديد الاستثماري سجل 36985 جنيهًا للطن.

- سعر حديد عز سجل اليوم سعر 39290 ألف جنيهًا.

- سجل سعر حديد السويس اليوم سعر 36000 ألف جنيه.

- سعر حديد مصر ستيل سجل 35000 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي سجل 41000 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين سجل 41000 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 37500 جنيها للطن.

- سعر حديد الكومي سجل 37000 جنيه للطن.

- سعر حديد بيانكو سجل 36000 جنيه للطن.

- سعر حديد العتال سجل 38000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر أسمنت النصر 2790 جنيها للطن.

- سعر أسمنت العسكري 2700 جنيه.

- سعر أسمنت المصريين 2800 جنيه.

- سعر أسمنت السويدي 3120 جنيه في الطن.

- سعر أسمنت السويس 2900 جنيه في الطن.

- سعر أسمنت حلوان 2860 جنيهًا في الطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2850 جنيهًا.

- سعر أسمنت المخلوط من 2100 إلى 2260 جنيهًا.

- سعر أسمنت المقاوم ما بين 2850 و3300 جنيه.

- سعر أسمنت الأبيض من 4000 إلى 4150 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الرمل والزلط اليوم

تراوح سعر متر الرمل ما بين 220 و300 جنيه.

سجل سعر متر الزلط الفينو ما بين 285 و300 جنيه.

أسعار الطوب الأحمر اليوم

سجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة نحو 1,500 جنيه.

وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة إلى 6,200 جنيه.

سجل سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة حوالي 1000 جنيه.

وصل سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة إلى 3,135 جنيه.

بلغ سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 ألف طوبة نحو 1,880 جنيه.

اقرأ أيضًا

نشرة أسعار مواد البناء .. سعر الحديد اليوم الأحد 24-11-2024

نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 22-11-2024 في مصر