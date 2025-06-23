هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة الخارجية السنوية لشهادة الأيزو 9001

اجتياز المراجعة الخارجية السنوية لشهادة الأيزو 9001.. استطاعت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اجتياز عملية المراجعة الخارجية السنوية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)والتي قامت بتقييم والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة بفاعلية وكفاءه.

بالإضافة إلى قيامها بمدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015) والموجز ينشر التفاصيل.

اجتياز المراجعة الخارجية السنوية لشهادة الأيزو 9001

ويأتي ذلك في سبيل تحقيق اهداف الهيئة الإستراتيجية وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة واصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد أشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية والتطور الحادث به حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة للعمليات الرئيسية والداعمة ببعض قطاعات وإدارات الهيئة.

وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية و فريق عمل الإدارة الدكتوره هبه صقر والدكتور احمد الضلع .

والجدير بالذكر ان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية قد حاصلة على شهادة الأيزو (9001:2015). فى عام ٢٠٢٣.

هيئة الرقابة النووية والاشعاعية

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