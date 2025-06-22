الرقابة النووية والإشعاعية تستأنف حملتها التوعوية من مكتبة مصر العامة بإقليم القاهرة

حملة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية.. استأنفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حملتها التوعية، والتي من شأنها بناء ورفع الوعي بدور الهيئة التنظيمي والرقابي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك الرد على الشائعات المنتشرة إبان المستجدات المتسارعة للأحداث الإقليمية الجارية.

استهل اللقاء بعرض تقديمي للهيئة من خلال الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، تناولت من خلاله نشأة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، ودورها ومسؤولياتها.

حملة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية

الموجز يكشف التفاصيل حيث أكدت أن الوعي من أهم التحديات التى واجهت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية منذ سنوات، وتم تذليل هذا التحدي من خلال إجراء شراكات مستمرة مع الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسهم مكتبات مصر العامة.

التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي

كما استطردت الحديث حول الوضع الاشعاعي داخل جمهورية مصر العربية، للرد على الشائعات المنتشرة من خلال المصادر الغير متخصصة والقنوات غير الرسمية، مؤكدة ما أصدرته هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في بيانها الصادر صباح اليوم، أن جمهورية مصر العربية بعيدة عن أي تأثير نتيجة مستجدات الأحداث الإقليمية الجارية، وأن الهيئة تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، كما جددت مناشدتها للمواطنين باستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

حملة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية

التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية

جاء ذلك بحضور السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، وضابط الاتصال مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة- المركز الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ورامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية وضابط الاتصال مع مكتبات مصرالعامة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وفريق عمل المكتبة.

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حملة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية

حملة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية

حملة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوية