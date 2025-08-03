الطاقة الذرية والوكالة الدولية تنظمان دورة حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالتصوير الطبي

دورة حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالتصوير الطبي .. في إطار التعاون الإفريقي والدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) دورة تدريبية بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في مجال الفيزياء الطبية" وذلك في إطار الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (AFRA).

تعقد الدورة التدريبية الإقليمية خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025، حيث تتناول أحدث التطبيقات والتقنيات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم دقة وكفاءة التصوير الطبي، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الفيزيائيين الطبيين في الدول المشاركة، ومن المقرر أن يلقي المحاضرات خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دورة حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالتصوير الطبي

الموجز ينقل التفاصيل حيث شددت هيئة الطاقة الذرية المصرية حرصها على توفير منصة تدريبية رفيعة المستوى تتيح تبادل الخبرات بين المشاركين، ودعم الكوادر العلمية في مصر وإفريقيا ، كما أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية، وخاصة في مجالات حيوية مثل التصوير الشعاعي والعلاج الإشعاعي مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي والدولي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في القارة الإفريقية.

ومن جهته، أشار الدكتور إيهاب معروف، المشرف العام على البرنامج التدريبي، إلى أن الدورة تشمل محاضرات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا الي أن البرنامج تم إعداده بالتنسيق مع خبراء دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان توافقه مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار سعي هيئة الطاقة الذرية لتعزيز استخدامات التكنولوجيا النووية في المجالات الطبية، ولتأكيد ريادة مصر في دعم البحث العلمي والتدريب المتخصص على مستوى القارة الإفريقية.

ويشارك في البرنامج التدريبي حوالي 60 متدرباً من 29 دولة إفريقية وهي مصر، الجزائر، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو الديموقراطية، إسواتيني، الجابون، غانا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، توجو، تونس، أوغندا، تنزانيا، زامبيا وزيمبابوي.

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