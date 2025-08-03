هيئة الطاقة الذرية تنظم دورة تدريبية حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع

دورة تدريبية حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع.. تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية دورة تدريبية متخصصة حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع لتعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك.

وتأتي دورة هيئة الطاقة الذرية خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025 بمقر الهيئة بمدينة نصر، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين العرب في مجالات الأغذية وسلامتها.

دورة تدريبية حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع

الموجز يكشف تفاصيل دورة تدريبية حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع، حيث صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي بأن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الهيئة لدعم القدرات العربية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، موضحاً أن معالجة الأغذية بالإشعاع تعد من التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سلامة وجودة الغذاء وتسهيل التجارة الدولية، إلى جانب هذا فإن الدورة تهدف إلى تمكين الكوادر الفنية العربية من الوقوف علي أحدث طرق الكشف والتقييم.

تعزيز التكامل العربي في المجالات التقنية الحيوية

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق المغربي ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية أن التعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية يُجسّد توجه الهيئة نحو تعزيز التكامل العربي في المجالات التقنية الحيوية، مشيراً إلى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تسعى أن تكون هذه الدورة منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تشعيع الأغذية والكشف عنها.

دورة تدريبية حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع

خطوات استقبال وتعريض الأغذية للإشعاع في وحدات التشعيع

ومن جانبه أشار الدكتور علي حماد المنسق المحلي للدورة إلى أن البرنامج العلمي يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تغطي مختلف تقنيات الكشف عن الأغذية المعالجة إشعاعياً، منها استخدام طرق الوميض الحراري (Thermoluminescence)، وتحاليل الحمض النووي (Comet Assay)، والرنين الإلكتروني المغزلي (ESR)، بالإضافة إلى شرح وافي لخطوات استقبال وتعريض الأغذية للإشعاع في وحدات التشعيع، مضيفًا أن الدورة تجمع بين الجانب العلمي التطبيقي والتشريعي لتأهيل المشاركين بشكل متكامل نحو الإلمام بتطبيق تقنية معالجة الأغذية بالإشعاع.

وتختتم الدورة بمنح شهادات للمشاركين، وتوصيات بتعزيز الرقابة والتشريعات الخاصة بتشعيع الأغذية في الوطن العربي، بما يدعم سلامة الغذاء ويسهّل التبادل التجاري، ويشارك في الدورة التدريبية 17 متدرباً من 7 دول عربية هي مصر، العراق، اليمن، تونس، ليبيا، البحرين، وموريتانيا

دورة تدريبية حول استخدام تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع

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