هيئة الطاقة الذرية تدرب الكوادر العربية بمجال التقييم البيئي لتشتت النويدات المشعة

التقييم البيئي لتشتت النويدات المشعة.. تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التقييم البيئي لتشتت النويدات المشعة في المياه الجوفية والأنظمة المائية"، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو 2025.

وتهدف دورة الطاقة الذرية إلى تعزيز القدرات العربية في مجالات تقييم المخاطر البيئية المرتبطة بالمواد المشعة، وذلك من خلال برنامج علمي مكثف يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية.

التقييم البيئي لتشتت النويدات المشعة

الموجز ينقل لكم كواليس دورة هيئة الطاقة الذرية حول التقييم البيئي لتشتت النويدات المشعة ، إذ أكد الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التعاون العربي في المجال النووي وتعزيز السلامة الإشعاعية في الدول العربية، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة وتغير المناخ، موضحاً أن الدورة ستساهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الفنية العربية.

مجالات استخدامات الطاقة الذرية السلمية

ومن جهته، أشار الدكتور طارق المغربي ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن برنامج متكامل أعدته الهيئة العربية للطاقة الذرية لتأهيل الكفاءات في الدول الأعضاء في مجالات استخدامات الطاقة الذرية السلمية، موضحاً أن الدورة تركز على الجوانب البيئية المتعلقة بتشتت النويدات المشعة كأولوية قصوى لحماية الإنسان والبيئة.

هيئة الطاقة الذرية تدرب الكوادر العربية

أخطر أنواع التلوث البيئي

وأوضحت الدكتورة سوسن جمال المنسق المحلي للدورة أن تشتت النويدات المشعة في الأنظمة المائية يعد من أخطر أنواع التلوث البيئي، ويستلزم فهمًا دقيقًا لسلوك الملوثات وآليات انتشارها وسبل احتوائها، مضيفة أن الدورة ستزود المشاركين بمهارات متقدمة في استخدام النماذج والأكواد الخاصة بتتبع حركة الملوثات."

مشاركة 20 متدرباً من 8 دول عربية بالدورة التدريبية

وتتضمن محاضرات الدورة التدريبية لهيئة الطاقة الذرية عدة موضوعات منها أساسيات التقييم البيئي وأهميته، تصنيف المواد المشعة واستخداماتها، تقييم المواقع ذات النشاط الإشعاعي، انتقال الملوثات في الهواء، انتقال الملوثات في المياه السطحية والجوفية، الحوادث الإشعاعية وإدارة النفايات، تقييم مواقع دفن النفايات، المراقبة البيئية وانتقال الملوثات من المفاعلات، وذلك بالإضافة إلى زيارة ميدانية للمعمل المركزي للنظائر البيئية، تشمل تدريبات على قياس التريتيوم وطرق المعالجة.

هيئة الطاقة الذرية تدرب الكوادر العربية

ويشارك في الدورة التدريبية 20 متدرباً من 8 دول عربية وهي مصر، ليبيا، الأردن، العراق، اليمن، تونس، السعودية وفلسطين.

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