أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط الحاد اليوم.. تراجع قوي لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 02 فبراير 2026 تراجعًا حادًا مع بداية تعاملات الأسبوع، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي تضرب سوق المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر جرام الذهب نحو 185 جنيهًا دفعة واحدة، متأثرًا بانخفاض حاد في سعر الأونصة عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تراجع أسعار الذهب في مصر مع افتتاح الأسبوع

مع انطلاق تعاملات اليوم، واصلت أسعار الذهب في مصر تسجيل خسائر قوية، وسط ضغوط بيعية ملحوظة من قبل المتعاملين، بالتزامن مع تراجع السعر العالمي للأونصة بأكثر من 200 دولار. ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود قوية شهدها الذهب خلال الأسابيع الماضية، دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية قبل أن تبدأ مرحلة التصحيح الحالية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، مستوى 6550 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستويات مرتفعة كان قد سجلها مؤخرًا، ما يعكس حجم الانخفاض المفاجئ الذي ضرب السوق.

شعبة الذهب: الهبوط العالمي السبب الرئيسي

أكد مصدر مسؤول بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب اليوم في مصر يرجع بالأساس إلى التراجع الحاد في سعر الأونصة عالميًا، والتي هبطت إلى أقل من 4600 دولار مع بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن فقدت أكثر من 200 دولار خلال فترة قصيرة.

وأوضح المصدر أن هذا التراجع جاء نتيجة عمليات جني أرباح واسعة من قبل المستثمرين العالميين، عقب الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب مؤخرًا، إلى جانب تحسن نسبي في شهية المخاطرة بالأسواق العالمية، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الذهب كملاذ آمن مؤقتًا.

تأثير مباشر للتحركات العالمية على السوق المحلية

أشار المصدر إلى أن سوق الذهب في مصر يتأثر بشكل سريع ومباشر بالتقلبات العالمية، نظرًا لارتباط الأسعار المحلية بسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن أي تغير حاد في الأسواق الدولية ينعكس فورًا على الأسعار داخل محال الصاغة.

وأضاف أن التراجع الحالي قد يفتح الباب أمام زيادة الإقبال على الشراء، خاصة من قبل المواطنين والمقبلين على الزواج، في حال استقرار الأسعار عند هذه المستويات، وهو ما قد يساهم في تنشيط حركة المبيعات بعد فترة من الركود النسبي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7485 جنيهًا للجرام

7485 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21: 6550 جنيهًا للجرام

6550 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18: 5615 جنيهًا للجرام

5615 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 14: 4365 جنيهًا للجرام

4365 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب: 52400 جنيه

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وحول مستقبل أسعار الذهب في مصر، أوضح المصدر أن حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة ستظل مرهونة بالتقلبات العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الدولية المرتقبة، وقرارات البنوك المركزية، وتطورات الأسواق العالمية.

وأكد أن الذهب سيظل عرضة لتذبذبات قوية صعودًا وهبوطًا خلال المرحلة الحالية، ما يتطلب من المتعاملين متابعة مستمرة للأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية في الوقت الراهن.