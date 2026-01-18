سعر جرام الذهب اليوم.. عيار 21 يستقر عند 6150 جنيهًا

شهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأحد 18 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في سوق الصاغة لحركة الأسعار محليًا، في ظل ارتباطها المباشر بالسعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويستعرض الموجز التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وفقًا لآخر التحديثات المحلية، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7030 جنيهًا .

نحو . سعر جرام الذهب عيار 21: سجل حوالي 6150 جنيهًا .

سجل حوالي . سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ قرابة 5270 جنيهًا .

بلغ قرابة . سعر الجنيه الذهب: استقر عند 49240 جنيهًا.

الذهب كملاذ آمن ووسيلة ادخار

يُعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يعتمد عليها المواطنون، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ويتميز بقدرته على الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال مقارنة ببعض الأصول الأخرى.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب محليًا

تتحدد أسعار الذهب في مصر بناءً على مجموعة من العوامل، أبرزها:

السعر العالمي للأوقية في البورصات الدولية.

في البورصات الدولية. سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أمام الجنيه. حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

داخل السوق المحلية. التوترات الجيوسياسية والقرارات النقدية العالمية.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بأهمية خاصة لدى المصريين، إذ لا يقتصر دوره على الزينة فقط، بل يُستخدم كوسيلة فعالة للادخار طويل الأجل، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية، ويدفع ذلك شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء المشغولات أو السبائك للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

المشغولات الذهبية: الأكثر انتشارًا، وغالبًا ما تكون من عياري 21 و18.

الأكثر انتشارًا، وغالبًا ما تكون من عياري 21 و18. السبائك الذهبية: يفضلها المستثمرون لسهولة التخزين وإعادة البيع.

يفضلها المستثمرون لسهولة التخزين وإعادة البيع. الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

توقعات سوق الذهب عالميًا خلال 2026

يتوقع محللون اقتصاديون استمرار تقلبات أسعار الذهب عالميًا خلال عام 2026، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية في أوقات عدم اليقين.

انعكاس السعر العالمي على السوق المصرية

أي تغيرات في سعر أوقية الذهب عالميًا تنعكس مباشرة على السوق المحلية، نظرًا للارتباط الوثيق بينهما، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية أو تبني سياسات نقدية توسعية، قد تشهد الأسعار موجات صعود جديدة تشمل المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

تأثير الأسعار على قرارات الاستثمار والادخار

مع أي ارتفاع عالمي في أسعار الذهب، يتزايد الإقبال المحلي على الشراء، خاصة على السبائك والجنيهات الذهبية، ما يدعم الاتجاه الصعودي للأسعار داخل السوق المصرية، حتى في حال كان الارتفاع العالمي محدودًا، وهو ما قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا لسوق الذهب في مصر.