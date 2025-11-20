siteName
بيزنس وبورصة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في السوق المصرية

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم  الخميس 20 نوفمبر 2025 انخفاضًا ملحوظاً ، وذلك وفق آخر التحديثات الواردة من الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 6245 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5465 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4683 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3642 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 43720 جنيهًا، مع اختلاف بسيط بين التجار

أسباب التراجع

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها:

تحركات السعر العالمي للأوقية

تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار

مستوى الطلب المحلي، خاصة خلال المواسم

قيمة المصنعية والضرائب التي تضاف إلى السعر النهائي

مؤشرات السوق العالمية

يشهد الذهب عالميًا تقلبات نتيجة قرارات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المصرية.

