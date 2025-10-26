الإحصاء يكشف تفاصيل حصرية حول مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026

انطلقت اليوم الأحد فعاليات تدريب الباحثين الميدانيين استعدادًا لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 (EFHS)، المقرر إجراؤه في الفترة من 26 أكتوبر حتى 30 نوفمبر، وذلك بمدينة مبارك التعليمية بالسادس من أكتوبر، في إطار استعدادات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ أحد أهم المسوح الوطنية في مجال الصحة والسكان.

تفاصيل استعدادات جهاز الإحصاء لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 (EFHS).

قيادات الجهاز المركزي تشهد افتتاح البرنامج التدريبي

شهد فعاليات افتتاح البرنامج كل من اللواء أكرم الجوهري نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز والمشرف العام على المسح، والدكتورة فاطمة الزناتي مستشار المسح، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز المركزي.

وأكد المشاركون أن هذا التدريب يمثل خطوة أساسية لضمان تنفيذ المسح وفق أعلى معايير الجودة، بما يتيح الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في دعم صناع القرار.

رفع كفاءة الباحثين وضمان جودة البيانات

يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الباحثين الميدانيين وتنمية مهاراتهم الفنية في جمع البيانات، لضمان الدقة والجودة في المعلومات المستخلصة من الميدان.

كما يسعى إلى تعزيز قدراتهم على تطبيق أدوات المسح وفقًا لأحدث المعايير الإحصائية العالمية، بما يدعم توفير قاعدة بيانات محدثة تساعد على رسم السياسات الصحية والسكانية وتحسين مستوى المعيشة.

محاور التدريب الميداني

يتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور التطبيقية، تشمل التعريف بـمسح صحة الأسرة المصرية، وكيفية تصميم الاستبيانات والمسوح، وأساليب التقصي عن العمر، إلى جانب تعريف مفهوم الأسرة المعيشية وكيفية استيفاء جداول البيانات الخاصة بها.

أهمية المسح في دعم سياسات تنمية الأسرة المصرية

يهدف مسح صحة الأسرة المصرية إلى تقديم صورة شاملة عن واقع الأسرة المصرية من مختلف الجوانب، بما في ذلك الصحة، والسكان، والتعليم، ودور المرأة في سوق العمل.

ويُعد المسح نقطة تحول مهمة في تناول قضايا السكان، إذ يوجّه الاهتمام نحو تحسين الخصائص السكانية مثل التعليم، والصحة، والوعي المجتمعي، بدلًا من التركيز فقط على خفض معدلات المواليد.

ويمثل ذلك تحولًا جوهريًا في سياسات تنمية الأسرة المصرية، حيث يربط بين التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.