الإحصاء يكشف طفرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.. أرقام غير مسبوقة

ارتفعت مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بشكل لافت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودورها في دفع حركة التجارة والاستثمار.

ويستعرض الموجز في هذه السطور أبرز المؤشرات الاقتصادية بين مصر والإمارات حتى يوليو الماضي.

نمو الصادرات المصرية إلى الإمارات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 141.2%.

ارتفاع التبادل التجاري

سجلت الواردات المصرية من الإمارات تراجعاً لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 13.3%. في المقابل، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 5.4 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 71%.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

أبرز السلع المصدرة من مصر

تصدرت مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي قائمة الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار، تلتها الأجهزة والآلات الكهربائية بقيمة 168.6 مليون دولار، ثم الخضر والفواكه بـ119.4 مليون دولار، إلى جانب محضرات غذائية بقيمة 39.3 مليون دولار، والسيارات والجرارات بقيمة 33.4 مليون دولار.

أبرز السلع المستوردة من الإمارات

شملت الواردات المصرية من الإمارات النحاس ومصنوعاته بقيمة 325.5 مليون دولار، ولؤلؤ وأحجار كريمة وحُلي بقيمة 217 مليون دولار، واللدائن بقيمة 194.7 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية بقيمة 88.1 مليون دولار، إضافة إلى الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 91.9 مليون دولار.

الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر لتبلغ 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2023/2024 بنسبة زيادة 4.8%. كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في الإمارات إلى 750.1 مليون دولار مقارنة بـ616.2 مليون دولار خلال نفس الفترة بنسبة نمو 21.7%.

تحويلات العمالة والسكان

بلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق. بينما سجلت تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 31.6 مليون دولار مقابل 35.5 مليون دولار.

ووصل عدد سكان مصر إلى 108.2 مليون نسمة خلال سبتمبر 2025، مقابل 11.4 مليون نسمة لسكان الإمارات، فيما قدّرت البعثة المصرية عدد المصريين المقيمين بالإمارات بنحو 975 ألف شخص حتى نهاية 2023.