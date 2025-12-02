إطلاق الدفعة الأولى من برنامج "سفراء العمل".. إليك أبرز أهدافه وتفاصيله الكاملة

سفراء العمل.. في خطوة تستهدف إعداد جيل قادر على قيادة مستقبل سوق العمل، أعلن وزير العمل محمد جبران إطلاق الدفعة الأولى من برنامج "سفراء العمل"، المخصص لتدريب الشباب والفتيات من مختلف المحافظات داخل وزارة العمل.

ويستعرض الموجز في هذه السطور تفاصيل برنامج سفراء العمل بعد إطلاق أول دفعة له.

وزارة العمل

أهداف برنامج سفراء العمل

يهدف برنامج سفراء العمل إلى تأهيل جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، يمتلك القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراته والبحث عن فرص عمل لائقة، ونقل هذه المفاهيم إلى أقرانه من خلال المنصات الرقمية وفي المجتمع.

تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في قضايا سوق العمل

أوضح الوزير أن البرنامج يأتي في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في قضايا سوق العمل والعمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة العمل.

وأكد أن المشاركين سيحصلون على تدريب متكامل يشمل مفاهيم العمل اللائق، ومعايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى معايشات ميدانية داخل مصانع وشركات نموذجية، للتعرف على أفضل الممارسات في إدارة بيئة العمل وضمان حقوق العاملين.

وزير العمل

دمج التقنيات الحديثة في سياسات التشغيل

وأشار جبران إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف تمكين الشباب، مضيفًا أن البرنامج يعكس توجهًا واضحًا نحو دمج التقنيات الحديثة في سياسات التشغيل.

وسيتم تدريب المشاركين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحليل بيانات سوق العمل، وإنتاج محتوى توعوي رقمي يخدم خطط الدولة في هذا القطاع.

وأضاف الوزير أن المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح سيحصلون على شهادة تقدير رسمية من وزارة العمل، إضافة إلى إتاحة فرص للمشاركة في المبادرات والحملات التطوعية، بما يعزز دورهم كسفراء للتوعية بين الشباب ويسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في ملف العمل والتشغيل.

افتتاح محطتين للطاقة الشمسية داخل مصانع النساجون الشرقيون

وفي سياق آخر، افتتح وزير العمل أمس الاثنين محطتين جديدتين للطاقة الشمسية داخل مصانع شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، ووزير القوى العاملة الأسبق محمد سعفان، وياسمين محمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل في المصانع.

إشادة بالصرح الصناعي ودور الصناعة في دعم فرص العمل

وخلال الزيارة، عبّر وزير العمل عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح الصناعي الوطني العريق، مؤكدًا أن شركة النساجون الشرقيون تعد أحد أهم نماذج الصناعة المصرية الحديثة والمحرك الأساسي لآلاف فرص العمل، والداعم المستمر للاقتصاد الوطني.

ووجّه جبران الشكر لياسمين فريد خميس على حسن الاستقبال، وللمحافظ حازم الأشموني على جهوده في دعم التنمية الصناعية والاستثمار داخل الشرقية.

وأكد الوزير أن افتتاح المحطتين يعكس رؤية الشركة في مواكبة التوجهات العالمية للطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يدعم توجه الدولة نحو صناعة نظيفة ومستدامة.

دعم مستمر للصناعة الوطنية والعمالة الماهرة

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تمثل إضافة جديدة لمسيرة الصناعة المصرية، وتقدم نموذجًا يحتذى به في تبني حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد والبيئة معًا.

وشدد على أن وزارة العمل مستمرة في تقديم الدعم للشركات الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدرّبة، وضمان حقوق العمال والارتقاء بمهاراتهم.

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم كل منشأة وطنية تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موجّهًا التحية لإدارة الشركة والعاملين بها على التزامهم وجهودهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها.