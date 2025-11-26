وزارة العمل والاتحاد السياحي يطلقان منظومة جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية.. تعرف عليها

وقّعت وزارة العمل برئاسة محمد جبران بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، بهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل المنشآت السياحية، وضبط سوق العمل بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاع وحماية فرص العمالة الوطنية.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، يستهدف البروتوكول وضع إطار متكامل لإصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين في المنشآت السياحية، بما يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في تطبيق القواعد المنظمة.

تنظيم سوق العمل وتوحيد ضوابط التصاريح

أكد الطرفان أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دور وزارة العمل في رعاية وتنمية القوى العاملة وتنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، ودور الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع وتطوير بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

ويتضمن البروتوكول أهدافاً رئيسية تشمل توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها وصولاً إلى ميكنة المنظومة إلكترونياً، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.

توقيع البروتوكول

تعزيز التعاون الفني وتبادل البيانات

ينص البروتوكول على التعاون بين الجانبين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات الفنية والإدارية ذات الصلة، بما يسهم في تحسين جودة الإجراءات وتحقيق الانضباط في المنظومة.

التزامات وزارة العمل ودورها في التنفيذ

تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنفيذ البروتوكول وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، مع متابعة سير الإجراءات وإصدار الإرشادات اللازمة لتسهيل التعاون. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد على تحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل فيها، حرصاً على حماية حقوق وفرص العمالة المصرية.

التزامات الاتحاد المصري للغرف السياحية

يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على كافة المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات طلبات التصاريح. كما سيقوم الاتحاد بإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم في تطبيق بنود البروتوكول.

وزير العمل ورئيس اتحاد الغرف السياحية

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتسوية الخلافات

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات المتبادلة.

ويؤكد هذا البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.