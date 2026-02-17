التضامن: إنقاذ طفلة و5 مسنين بلا مأوى في 6 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نجاح فرق التدخل السريع في إنقاذ طفلة وخمسة مسنين بلا مأوى بعد رصد حالاتهم عبر بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ست محافظات، في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الانتشار الميداني لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة أن فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع الفرق المحلية بالمحافظات تحرك فور تلقي البلاغات، بعدما تبين تعرض الحالات لمخاطر إنسانية جسيمة استدعت تدخلاً عاجلاً، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة، ونقلهم إلى جهات الإيواء المناسبة.



إنقاذ طفلة محتجزة في دمياط



في محافظة دمياط، أنقذ الفريق طفلة تبلغ 8 سنوات كانت محتجزة بمفردها داخل شقة مغلقة في ظروف خطرة، فيما كان أحد الجيران يضع لها الطعام أسفل الباب. وتم على الفور استخراج شهادة ميلاد لها وتأمينها وإيداعها إحدى دور الرعاية لضمان سلامتها وتوفير الرعاية الكاملة لها.



إيواء مسنين وتقديم دعم قانوني ونفسي



في الإسماعيلية، جرى التعامل مع استغاثة سيدة مسنة (72 عامًا) بلا مأوى، وتم نقلها إلى دار رعاية للمسنين لتلقي الدعم اللازم.



وفي الشرقية، قدم الفريق دعمًا نفسيًا ودراسة حالة لمسن (69 عامًا) تعرض لاعتداء بالشارع، مع إعداد تقرير للنيابة العامة بناءً على طلبها.



كما تم إنقاذ مسن (75 عامًا) في السويس بعد تركه دون رعاية، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.



وفي الغربية، استُقبل مسن مريض (56 عامًا) كان يفترش الرصيف لعدم قدرته على العمل، وتم توفير الإقامة والرعاية له.



أما في الجيزة، فتم إنقاذ مسن (65 عامًا) كان في حالة إعياء شديد، ونُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء المصري، قبل إيداعه بدار رعاية لتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة.



دعوة للإبلاغ السريع عن الحالات



وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات لأطفال أو كبار بلا مأوى، مؤكدة أن التدخل السريع يبدأ ببلاغ، وأن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لنجاح جهود الحماية.



وتستقبل فرق التدخل السريع البلاغات عبر تطبيق واتساب على الرقم 01557582104 مع تحديد الموقع بدقة، أو من خلال الخط الساخن 16439، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، لضمان سرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات الأكثر احتياجًا.