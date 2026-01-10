أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 يناير 2026
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026 تحديثًا جديدًا داخل محلات الصاغة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية، مع استمرار تأثر الأسعار بحركة الأوقية عالميًا وتغيرات سعر صرف الدولار، ويرصد الموجز التفاصيل.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6880 جنيهًا للبيع و6855 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستوياته المرتفعة بدعم الطلب الاستثماري.
أسعار الذهب عيار 21 في مصر
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حوالي 6020 جنيهًا للبيع و6000 جنيه للشراء، وهو العيار الذي تُجرى عليه أغلب التعاملات اليومية.
أسعار باقي أعيرة الذهب
- عيار 22: 6305 جنيهات للبيع و6285 جنيهًا للشراء
- عيار 18: 5160 جنيهًا للبيع و5145 جنيهًا للشراء
- عيار 14: 4015 جنيهًا للبيع و4000 جنيه للشراء
- عيار 12: 3440 جنيهًا للبيع و3430 جنيهًا للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل الجنيه الذهب في السوق المحلية 48160 جنيهًا للبيع مقابل 48000 جنيه للشراء، مع استمرار الإقبال عليه كأداة للادخار والاستثمار.
سعر أوقية الذهب محليًا وعالميًا
بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المصرية نحو 213990 جنيهًا للبيع و213280 جنيهًا للشراء، بينما سجّلت الأوقية عالميًا حوالي 4509.81 دولار، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية.
ملاحظات مهمة للمشترين
الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، والتي تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وهوامش الربح.
