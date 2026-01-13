عيار 21 يقفز بقوة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المحلية المصرية انطلاقة قوية مع بداية التعاملات، مدعومًا بالارتفاع التاريخي الذي حققته أسعار الذهب العالمية، إلى جانب تزايد الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في مصر، ويكشف الموجز التفاصيل.

قفزة قوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا مع افتتاح تعاملات اليوم، حيث بدأ التداول عند مستوى 6115 جنيهًا للجرام، قبل أن يستقر وقت كتابة التقرير عند نحو 6090 جنيهًا للجرام، وفقًا لبيانات سوق الذهب المحلية ومصادر متابعة حركة المعدن النفيس.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار موجة صعود عالمية دفعت بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ما عزز من تأثير السعر العالمي على السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : سجل نحو 6965 جنيهًا للجرام

: سجل نحو للجرام سعر الذهب عيار 21 : بلغ حوالي 6090 جنيهًا للجرام

: بلغ حوالي للجرام سعر الذهب عيار 18 : وصل إلى 5224 جنيهًا للجرام

: وصل إلى للجرام سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 48760 جنيهًا

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر رغم تراجع الدولار؟

رغم تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، فإن أسعار الذهب المحلية واصلت الصعود، في مؤشر واضح على قوة تأثير السعر العالمي للأونصة في تحديد حركة الذهب داخل السوق المصرية.

ويرجع هذا الارتفاع إلى الأداء الاستثنائي للذهب عالميًا، حيث سجلت أونصة الذهب مستوى تاريخيًا جديدًا، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية وتزايد القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الذهب كأداة تحوط وحفظ للقيمة.

الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات

يُعد الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن خلال فترات عدم الاستقرار، وهو ما يفسر الزيادة الملحوظة في الطلب عليه سواء من المستثمرين أو الأفراد، خاصة في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن الاتجاه الصاعد الحالي يعكس حالة الترقب في الأسواق العالمية، مع ترجيحات باستمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام والأسابيع القادمة، طالما استمرت حالة عدم اليقين العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأحد أهم الأصول الاستثمارية الآمنة.

وينصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة سعر الذهب اليوم بشكل مستمر، خاصة للراغبين في الشراء أو الاستثمار، مع مراعاة توقيتات الصعود والتصحيح السعري.