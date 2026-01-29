مشتريات المصريين من الذهب تهبط 10% في 2025 رغم انتعاش الربع الأخير

كشف مجلس الذهب العالمي عن أن إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2025 بلغ 45.1 طنًا، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بمشتريات عام 2024، رغم الارتفاع الملحوظ في الطلب خلال الربع الأخير من العام.

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن تراجع الطلب جاء نتيجة عودة الثقة في الجنيه المصري وارتفاع الأسعار العالمية للذهب بأكثر من 64%، ما دفع المواطنين إلى الحد من مشترياتهم.

وجاءت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية عند 21.5 طن بانخفاض 18% عن العام السابق، بينما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 23.6 طن بانخفاض طفيف نسبته 2% مقارنة بعام 2024.



ويعكس هذا التراجع استمرار تأثر السوق المحلي بالتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، رغم الانتعاش الجزئي للثقة النقدية خلال العام.

- العوامل المحددة لتحركات الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها:

السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية بالدولار ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

سعر صرف الجنيه: تراجع الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب، والعكس صحيح.

الطلب المحلي: يرتفع خلال الأعياد والمناسبات، ما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار.

المصنعية والضرائب: تختلف بين التجار وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

- اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام حسب العيار وشكل المشغولات، وتختلف من محافظة لأخرى.

وعادةً، تمثل المصنعية نسبة بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت المعادن المضافة في التصنيع انخفض العيار.

كما يُعتمد على الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرام) كمرجع رئيسي لتسعير السبائك والمجوهرات في الأسواق.

- الفاتورة الضريبية.. حماية للمشتري

يُنصح المشترون دائمًا بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تحتوي على:

رقم السجل التجاري للتاجر.

الرقم الضريبي للتاجر.

الرقم التسلسلي للفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى مكربنة مطابقة.



تضمن هذه الفاتورة شفافية التعامل وحماية قانونية للمشتري في حالة حدوث أي نزاع.



التوجهات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي



تمر الأسواق العالمية للذهب بتذبذبات نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، وتأثيرها على الدولار.

التوترات الجيوسياسية التي تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين حول العالم.

- الذهب بين الادخار والاستثمار الآمن

رغم حالة التذبذب المستمرة، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا لدى المصريين، سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو للاستثمار طويل الأجل، وسط توقعات استمرار حالة عدم الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.