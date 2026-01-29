عاجل.. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29 يناير بجميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل استمرار الضغوط على المعدن الأصفر وتأثره بعدة عوامل اقتصادية، على رأسها تحركات الدولار وسعر الأونصة عالميًا، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، ما أعاد الجدل من جديد حول مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اختلاف أسعار البيع والشراء من عيار لآخر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء، تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث بلغ:

سعر الشراء: 8434 جنيهًا للجرام

8434 جنيهًا للجرام سعر البيع: 8378 جنيهًا للجرام

ويُعد عيار 24 الأكثر ارتباطًا بحركة السعر العالمي للأونصة، لذلك يتأثر سريعًا بأي تغيرات في الأسواق الخارجية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم بيع وشراء

جاء سعر الذهب عيار 22، المستخدم في بعض المشغولات الذهبية والعملات، عند المستويات التالية:

سعر الشراء: 7731 جنيهًا للجرام

7731 جنيهًا للجرام سعر البيع: 7678 جنيهًا للجرام

ويُعد هذا العيار خيارًا متوسطًا بين عياري 21 و24 من حيث السعر ونسبة النقاء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المصرية

واصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، تراجعه خلال تعاملات اليوم، ليسجل:

سعر الشراء: 7380 جنيهًا للجرام

7380 جنيهًا للجرام سعر البيع: 7330 جنيهًا للجرام

ويحظى هذا العيار باهتمام كبير من المواطنين، سواء بغرض الزينة أو الادخار، مما يجعله المؤشر الأهم لحركة الذهب محليًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 18 انخفاضًا ملحوظًا، متأثرًا بتراجع الأعيرة الأعلى، ليصل إلى:

سعر الشراء: 6326 جنيهًا للجرام

6326 جنيهًا للجرام سعر البيع: 6280 جنيهًا للجرام

ويُستخدم هذا العيار بشكل واسع في المشغولات الحديثة، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

أما سعر الذهب عيار 14، وهو الأقل من حيث النقاء والسعر، فقد جاء على النحو التالي:

سعر الشراء: 4920 جنيهًا للجرام

4920 جنيهًا للجرام سعر البيع: 4880 جنيهًا للجرام

ويُقبل عليه البعض كخيار اقتصادي، خاصة في فترات ارتفاع الأسعار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الجنيه الذهب تراجعًا واضحًا خلال تعاملات اليوم، متأثرًا بانخفاض سعر الجرام، حيث بلغ:

سعر الشراء: 59040 جنيهًا

59040 جنيهًا سعر البيع: 58640 جنيهًا

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الادخار لدى المستثمرين.

أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم

يرجع تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها:

استقرار سعر الدولار محليًا

تراجع سعر الأونصة عالميًا

انخفاض الطلب النسبي في السوق المحلية

ترقب قرارات اقتصادية مؤثرة على حركة الذهب

وتبقى أسعار الذهب مرهونة بالتطورات العالمية، خاصة قرارات الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.