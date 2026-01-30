تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 يعود لمستويات ال6000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا مع بداية تداولات اليوم الجمعة، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، في إطار التصحيح السلبي الذي بدأ أمس على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة عمليات البيع المكثفة لجني الأرباح بعد موجة من الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بعوامل اقتصادية عالمية، أبرزها ارتفاع سعر الأونصة عالميًا وتحركات سعر الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم وفق آخر تحديث

عادت عمليات تسعير الذهب في السوق المحلية عند مستويات أقل مقارنة بذروة الأمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

جرام الذهب عيار 24:

شراء 7898 جنيهًا – بيع 7954 جنيهًا

(بتراجع قدره 69 جنيهًا)

جرام الذهب عيار 22:

شراء 7238 جنيهًا – بيع 7291 جنيهًا

(انخفاض 63 جنيهًا)

جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

شراء 6910 جنيهات – بيع 6960 جنيهًا

(تراجع 60 جنيهًا)

جرام الذهب عيار 18:

شراء 5920 جنيهًا – بيع 5966 جنيهًا

(انخفاض 51 جنيهًا)

جرام الذهب عيار 14:

شراء 4600 جنيه – بيع 4640 جنيهًا

(تراجع 40 جنيهًا)

الجنيه الذهب:

شراء 55280 جنيهًا – بيع 55680 جنيهًا

(انخفاض 480 جنيهًا)

عيار 21 يسجل تراجعًا بنحو 500 جنيه عن قمته التاريخية

افتتح الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، تداولات اليوم عند مستوى 7020 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع ويستقر عند مستويات أقل، وذلك بعد أن سجل سعرًا تاريخيًا أمس وصل إلى 7520 جنيهًا للجرام، لتصل قيمة التراجع إلى قرابة 500 جنيه خلال أقل من 24 ساعة.

ويعكس هذا الانخفاض السريع حالة من الهدوء النسبي في السوق بعد موجة شراء قوية.

هل تراجع الذهب يعني تغيير الاتجاه؟

أكدت شعبة الذهب في مصر أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يُعد تصحيحًا سعريًا طبيعيًا بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، مشددة على أن هذا الانخفاض لا يعني تغيير الاتجاه العام للسوق.

وأوضحت الشعبة أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الأونصة.

أسعار الدولار والأونصة وتأثيرهما على الذهب

سعر الدولار في مصر:

شراء 46.9 جنيه – بيع 47 جنيهًا (دون تغيير)

سعر أونصة الذهب عالميًا:

5083.5 دولار للشراء – 5084 دولار للبيع

(بانخفاض 335 دولارًا)

ويرتبط سعر الذهب المحلي بشكل مباشر بتحركات الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ما يفسر حالة التذبذب الحالية في السوق.

شعبة الذهب: الانخفاض فرصة للشراء

شددت شعبة الذهب على أن الارتفاعات الأخيرة لم تكن نتيجة مضاربات، بل مدفوعة بعوامل أساسية قوية، مؤكدة أن أي تراجع في الأسعار يُعد فرصة مناسبة للشراء، خاصة للمستثمرين على المدى الطويل.