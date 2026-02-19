الكيلو بكام؟..أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 19 فبراير 2026

شهدت الأسواق المصرية اليوم الخميس 19 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة اللحوم الحمراء والأسماك، في حين سجلت بعض الأصناف مثل الدواجن والخضروات والفاكهة ارتفاعات طفيفة.

ويعكس هذا الوضع وفرة المعروض في المنافذ الحكومية والأسواق الحرة.



وفرة المعروض تدعم الاستقرار



ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات التوريد وتوافر المنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، مع ملاحظة فروق سعرية طفيفة بين منطقة وأخرى نتيجة اختلاف تكاليف النقل ومستويات الطلب المحلي.



متابعة يومية لحركة الأسواق



ويواصل موقع «الموجز» جولات المراقبة الميدانية لتقديم قائمة محدثة بأسعار السلع الغذائية، ما يوفر للمستهلكين صورة دقيقة عن حركة الأسعار الفعلية في مختلف المحافظات.



أسعار اللحوم الحمراء اليوم

تراوح سعر اللحوم البلدية الطازجة بين 350 و420 جنيهًا للكيلوجرام حسب النوع والمنطقة، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

عِرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا/كجم

اللحم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيه/كجم

اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيه/كجم

الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا/كجم.

- أسعار الدواجن وأجزائها

الدواجن البيضاء:

داخل المزارع: نحو 96 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 105 إلى 110 جنيه/كجم

الدواجن الساسو:

في المزارع والبورصة: نحو 105جنيهًا/كجم

للمستهلك: حوالي 115 جنيه/كجم

دواجن البلدى:

في المزارع: 120 جنيهًا/كجم

للمستهلك: نحو 130جنيهًا/كجم

أسعار الديك الرومي :

سجل سعر كيلو الديك الرومي نحو 190 جنيهًا/كجم، ويتراوح وزن الديك بين 7 إلى 12 كيلو جرامًا.

سعر الديك وزن 7 كيلو يصل إلى 1330 جنيهًا/كجم.

سعر الديك وزن 10 كيلو يبلغ نحو 1900 جنيهًا/كجم.

سعر كيلو الرومي الخالي من العظم سجل 400 جنيهًا/كجم.

أسعار أجزاء الدواجن:

الكبدة والقوانص: 95 جنيهًا/كجم

الكبدة الصافي: 115 جنيهًا/كجم

القوانص الصافي: 90 جنيهًا/كجم

الوراك: 85 جنيهًا/كجم

البانيه: 200 إلى 210 جنيه/كجم

الأجنحة: 70 جنيهًا/كجم

الشيش: 180 جنيهًا/كجم

الاستربس: 160 جنيهًا/كجم

الصدور بالعظم: 90 جنيهًا/كجم

- أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأحمر: جملة 115 جنيهًا – للمستهلك نحو 125 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض: جملة 114 جنيهًا – للمستهلك نحو 124 جنيهًا

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك وفقًا لتكلفة النقل وهامش الربح في كل منطقة.

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

البلطي:

مقاس 1: 64 – 68 جنيهًا/كجم

مقاس 2: 58 – 62 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: 30 – 80 جنيهًا/كجم

البلطي الفيليه: 75 – 275 جنيهًا/كجم

أنواع أخرى:

قشر البياض: 190 – 290 جنيهًا/كجم

البياض الأملس البلدي: 150 – 250 جنيهًا/كجم

البوري: 100 – 160 جنيهًا/كجم

البوري مقاس 1: 180 – 240 جنيهًا/كجم

- أسعار الجمبري:

الجامبو: 975 – 1175 جنيهًا/كجم

مقاس 1: 850 – 950 جنيهًا/كجم

مقاس 2: 725 – 825 جنيهًا/كجم

مقاس 3: 200 – 400 جنيهًا/كجم

السبيط والمكرونة وأنواع أخرى:

المكرونة السويسي: 70 – 140 جنيهًا/كجم

المكرونة المجمدة: 30 – 60 جنيهًا/كجم

السبيط: 250 – 400 جنيهًا/كجم

سمك القرش: 100 – 150 جنيهًا/كجم

السمك الحدادي: 30 – 60 جنيهًا/كجم

المرجان المجمد: 30 – 60 جنيهًا/كجم

- أسعار الخضروات اليوم

البطاطس: 11 – 15 جنيهًا/كجم

الطماطم: 20 – 25 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: 4 – 11 جنيهًا/كجم

الكوسة: 13 – 17 جنيهًا/كجم

الجزر بدون عروش: 6 – 8 جنيهات/كجم

الفاصوليا: 25 – 45 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: 12 – 15 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: 8 – 12 جنيهًا/كجم

الباذنجان الأبيض: 8 – 18 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي: 14 – 18 جنيهًا/كجم

الفلفل الحامي: 13 – 17 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: 30 – 45 جنيهًا/كجم

الملوخية: 21 – 25 جنيهًا/كجم

الخيار الصوب: 14 – 17 جنيهًا/كجم

الخيار البلدي: 10 – 16 جنيهًا/كجم

القلقاس: 8 – 12 جنيهًا/كجم

الثوم: 20 – 40 جنيهًا/كجم

- أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال البلدي والسكري: 10 – 12 جنيهًا/كجم

البرتقال أبو سرة: 10 – 15 جنيهًا/كجم

الجريب فروت: 10 – 15 جنيهًا/كجم

التفاح الأمريكي: 50 – 100 جنيهًا/كجم

النكترين المستورد: نحو 60 جنيهًا/كجم

البرقوق المستورد: 50 – 80 جنيهًا/كجم

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا/كجم

الليمون البلدي: 14 – 24 جنيهًا/كجم.

الموز : 25 جنيهًا/كجم.

وتعكس هذه الأسعار متابعة يومية لحركة الأسواق، مع تسجيل فروق طفيفة بين المحافظات تبعًا لمستويات العرض والطلب وتكاليف التداول، مع استمرار وفرة المعروض في المنافذ المختلفة.