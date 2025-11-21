هيئة الرقابة النووية تختتم فعاليات ورشة دولية حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية

دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية.. استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية "ورشة العمل حول أفضل الممارسات بشأن دور الهيئات الرقابية في الطوارئ النووية والإشعاعية" وذلك في الفترة من 16-20 نوفمبر 2025.

الموجز ينقل التفاصيل إذ تأتي هذه الورشة في اطار الأنشطة الجاري تنفيذها ضمن مشروع "تعزيز القدرات الرقابية للأمان النووي في أفريقيا" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنتدى الهيئات الرقابية الأفريقية.

شارك في ورشة العمل سالفة الذكر ممثلون ستة دول أفريقية هي مصر وغانا وجنوب افريقيا، والمغرب، وكينيا، ونيجيريا. بالإضافة إلى خبراء من هيئات الرقابة النوويه لفرنسا والمانيا واسبانيا كممثلين للاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع الى تعزيز الروابط المتنامية بين الهيئات الرقابية في البلدان الأفريقية ونظرائها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل التعزيز المتبادل للقدرات الرقابية في الامان النووي. هذا وقد اسهمت المناقشات والاقتراحات عن تحديد خارطة الطريق واوجه التعاون للمشروع في الفترة من 2026 الى 2028.

ومن الجدير بالذكر، ان الفعالية أستهلت بإلقاء كلمة من الدكتور محمود جاد شحاته نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وبحضور مميز للسيد لورينزو هارينغتون، السكرتير الأول لبعثه الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وفي ختام الفعالية تم عقد اجتماع بين الدكتور هاني خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة مع السيد جان لويس منسق الجانب الأوروبي وممثل هيئة الرقابة النووية الفرنسية بحضور الدكتور الطيب السعدي أخصائي أول الأمان بالهيئة ومنسق نشاط الطوارئ النوويه و الاشعاعيه و الوقايه الاشعاعيه بالمشروع لتحديد اطرالتعاون المستقبلية بين الهيئة و هيئه الرقابة النووية الفرنسية (ASNR).

