siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

هيئة الرقابة النووية تختتم فعاليات ورشة دولية حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية

ورشة حول دور الهيئات
ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية

دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية.. استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية "ورشة العمل حول أفضل الممارسات بشأن دور الهيئات الرقابية في الطوارئ النووية والإشعاعية" وذلك في الفترة من 16-20 نوفمبر 2025.

دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية

الموجز ينقل التفاصيل إذ تأتي هذه الورشة في اطار الأنشطة الجاري تنفيذها ضمن مشروع "تعزيز القدرات الرقابية للأمان النووي في أفريقيا" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنتدى الهيئات الرقابية الأفريقية

لا يفوتك

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

موضوع خطبة الجمعة اليوم 21 نوفمبر 2025.. «كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا»

شارك في ورشة العمل سالفة الذكر ممثلون ستة دول أفريقية هي مصر وغانا وجنوب افريقيا، والمغرب، وكينيا، ونيجيريا. بالإضافة إلى خبراء من هيئات الرقابة النوويه لفرنسا والمانيا واسبانيا كممثلين للاتحاد الأوروبي.

ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية

ويهدف هذا المشروع الى تعزيز الروابط المتنامية بين الهيئات الرقابية في البلدان الأفريقية ونظرائها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل التعزيز المتبادل للقدرات الرقابية في الامان النووي. هذا وقد اسهمت المناقشات والاقتراحات عن تحديد خارطة الطريق واوجه التعاون للمشروع في الفترة من 2026 الى 2028.

ومن الجدير بالذكر، ان الفعالية أستهلت بإلقاء كلمة من الدكتور محمود جاد شحاته نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وبحضور مميز للسيد لورينزو هارينغتون، السكرتير الأول لبعثه الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية

وفي ختام الفعالية تم عقد اجتماع بين الدكتور هاني خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة مع السيد جان لويس منسق الجانب الأوروبي وممثل هيئة الرقابة النووية الفرنسية بحضور الدكتور الطيب السعدي أخصائي أول الأمان بالهيئة ومنسق نشاط الطوارئ النوويه و الاشعاعيه و الوقايه الاشعاعيه بالمشروع لتحديد اطرالتعاون المستقبلية بين الهيئة و هيئه الرقابة النووية الفرنسية (ASNR).

اقرأ أيضًا:

الرقابة النووية والإشعاعية يستهل لقاءاته التوعوية من داخل مكتبة مصر العامة بالزيتون 

سامي شعبان: هيئة الرقابة النووية تتابع باستمرار مستويات الأمان الإشعاعي داخل مصر

ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية
ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية
ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية
ورشة حول دور الهيئات الرقابية في الطوارئ الإشعاعية
لا يفوتك

متحدث الوزراء: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة حدث تاريخي لمصر وهذا موعد تشغيل المحطة

«الرقابة النووية والإشعاعية» تُطلق أول مشروع متكامل لتوعية الأطفال بدور الهيئة

تعيين الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لمدة أربع سنوات
تم نسخ الرابط