دراسة يابانية تكشف فاعلية حبة البركة في خفض الدهون وتحسين صحة القلب

أعلن فريق بحثي من جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية عن نتائج واعدة تُظهر قدرة حبة البركة على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون، وتحسين مؤشرات صحة القلب، وذلك استناداً إلى تجربة سريرية مدعومة بتجارب خلوية.

الدراسة التي أجرتها كلية العلوم والبيئة اعتمدت مقاربة مزدوجة تجمع بين أبحاث المختبر و التجربة البشرية، بهدف تقييم دور حبة البركة في مكافحة السمنة وتحسين الدهون.



- تحسن ملحوظ في دهون الدم لدى المشاركين

أعطي المشاركون 5 غرامات يومياً من مسحوق حبة البركة – أو ما يُعرف بالكمون الأسود – لمدة ثمانية أسابيع.

وأظهرت النتائج:

انخفاض الدهون الثلاثية.

تراجع واضح في كوليسترول LDL والإجمالي.

ارتفاع في كوليسترول HDL المفيد للقلب.



وربطت التحولات الطبية بين هذه النتائج وبين انخفاض مخاطر أمراض القلب، إضافة إلى تحسين شامل في مؤشرات الدهون المرتبطة بالسمنة والوفاة المبكرة.



- تجارب خلوية تكشف آلية التأثير

أجرى الفريق تجارب خلوية موازية لتحديد الآليات الجزيئية وراء هذا التحسن، حيث أثبتت أن مستخلص حبة البركة:

يوقف تكوين الخلايا الدهنية.

يمنع تراكم القطرات الدهنية.

يحد من تمايز الخلايا إلى دهون كاملة.



وأسهمت هذه النتائج المختبرية في تفسير ما تم رصده خلال التجربة البشرية، من خلال دعم الفرضية بأن حبة البركة تمتلك خصائص فسيولوجية مضادة للسمنة.



- إشادة بحثية وتطلع لدراسات أوسع

أعربت آكيكو كوجيما-يوسا، الأستاذة المشاركة، عن تقديرها للنتائج، مؤكدة أن الدراسة تُظهر بوضوح أن حبة البركة غذاء وظيفي فعال للوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

وأضافت:

«كان من المشجّع أن نرى تأثيرات خافضة للدهون تظهر بوضوح في تجربة بشرية حقيقية.»

وكشفت عن رغبة الفريق في إجراء دراسات أكثر طولاً واتساعاً للتحقق من تأثير حبة البركة على عمليات التمثيل الغذائي، إلى جانب بحث دورها في مقاومة الإنسولين والالتهابات لدى مرضى السكري.

