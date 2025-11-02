محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية

محافظة سوهاج.. تحذيرات الأرصاد الجوية

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم الأحد 2 نوفمبر، ويرصد الموجز التفاصيل.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما أشارت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ليلًا وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع توقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.

توجيهات محافظ سوهاج

وكلف محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة.

كما شدد محافظ سوهاج على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لأي مخاطر محتملة للحد من الآثار السلبية والحفاظ على سلامة المواطنين.

فرق للتدخل السريع

وأكد محافظ سوهاج على تشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، وتوفير الدعم اللازم للمناطق التي قد تتأثر بالأمطار أو الرياح الشديدة.

