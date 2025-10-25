توجيهات محافظ سوهاج لإحكام الرقابة على مواقف سيارات الأجرة

محافظة سوهاج.. في إطار توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة إحكام الرقابة على مواقف سيارات الأجرة ومتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والمسارات المقررة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بدء تواجد مسئولين داخل المواقف الرئيسية والفرعية

تعلن المحافظة عن بدء تواجد مسئول داخل كل موقف رئيسي وفرعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري.

هدف القرار

يهدف هذا الإجراء إلى سرعة التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة أو المسارات المحددة، والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة بكل حزم.

حرص المحافظة على حقوق المواطنين

وتؤكد محافظة سوهاج أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان حقوق المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنضبطة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الأرقام والخطوط الساخنة المعلنة بغرف العمليات بالمحافظة والمراكز.

