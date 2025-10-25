احتباس السوائل في الجسم.. الأسباب الكاملة وأفضل الأطعمة الطبيعية لعلاجه

يُعد احتباس السوائل في الجسم من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص، خاصة النساء، ويُعرف طبيًا باسم الوذمة، وتحدث هذه الحالة عندما تتراكم السوائل في الأنسجة بدلًا من تصريفها بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تورم في القدمين أو اليدين أو الوجه أو البطن، مع شعور بعدم الراحة والثقل.

الأسباب الشائعة لـ احتباس السوائل في الجسم

1. الإفراط في تناول الملح

يُعد تناول كميات كبيرة من الملح (الصوديوم) السبب الأكثر شيوعًا لاحتباس السوائل، إذ يجذب الصوديوم الماء داخل الخلايا، مما يؤدي إلى تورم الأطراف والوجه. وتنتشر هذه المشكلة أكثر مع الأطعمة المصنعة والمعلبة والمخللات الغنية بالملح الخفي.

2. قلة شرب الماء

عندما يقل شرب الماء، يحتفظ الجسم بالسوائل داخله كوسيلة دفاعية، مما يسبب تورمًا وانتفاخًا. لذلك يُنصح بشرب 6 إلى 8 أكواب يوميًا للحفاظ على توازن السوائل.

3. الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

البقاء في وضع واحد لفترات طويلة يبطئ الدورة الدموية ويؤدي إلى تجمع السوائل في القدمين والكاحلين، خصوصًا لدى العاملين في المكاتب أو من يقفون لساعات طويلة.

4. التغيرات الهرمونية والدورة الشهرية

تؤدي التقلبات الهرمونية عند النساء إلى احتباس مؤقت للسوائل قبل أو أثناء الدورة الشهرية بسبب تأثير هرموني الإستروجين والبروجسترون.

5. الحمل

يزداد حجم الدم والسوائل في الجسم أثناء الحمل لدعم الجنين، مما يسبب تورمًا طبيعيًا في القدمين، لكن في بعض الحالات قد يكون علامة خطر مثل تسمم الحمل ويحتاج إلى مراجعة الطبيب.

6. تناول بعض الأدوية

تشمل الأدوية المسببة لاحتباس السوائل: أدوية الضغط، الكورتيزون، موانع الحمل الهرمونية، مضادات الاكتئاب، ومضادات الالتهابات غير الستيرويدية.

7. أمراض القلب والكلى والكبد

قصور القلب يؤدي إلى تجمع السوائل في الأطراف.

أمراض الكلى تمنع الجسم من التخلص من الصوديوم الزائد.

تليف الكبد يقلل إنتاج الألبومين، ما يؤدي إلى تسرب السوائل إلى الأنسجة.

8. نقص البروتين

اتباع نظام غذائي منخفض البروتين لفترة طويلة يؤدي إلى تسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة.

9. الحرارة والرطوبة

الطقس الحار يُسبب تمدّد الأوعية الدموية وتجمع السوائل في القدمين خاصة لدى النساء.

10. قلة النشاط البدني

قلة الحركة تضعف عضلات الساقين وتقلل من تدفق الدم، مما يزيد من احتمال احتباس السوائل في الجزء السفلي من الجسم.

أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من احتباس السوائل

توضح الدكتورة مها سيد أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من السوائل الزائدة، وتوصي بتناول هذه الأطعمة:

1. الخيار

يحتوي على أكثر من 95% ماء، ويساعد في تحفيز الكلى لطرد الصوديوم والسموم.

2. البطيخ

من أقوى الأطعمة المدرة للبول، لاحتوائه على السيترولين الذي يحسن تدفق الدم ويساعد على التخلص من السوائل المتراكمة.

3. الكرفس

ينشط الكلى ويزيد إنتاج البول بفضل مركبات الفثاليدات، ويدعم توازن السوائل في الجسم.

4. البقدونس

من أقوى الأعشاب المدرة للبول طبيعيًا، ويمكن تناوله طازجًا أو منقوعًا في الماء المغلي.

5. الأناناس

يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يقلل الالتهابات ويُسهل تصريف السوائل من الأنسجة.

6. الشوفان

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد في موازنة الصوديوم داخل الجسم وتحسين الدورة الدموية.

7. الليمون

منظف طبيعي للكلى والكبد، ويساعد على طرد السموم والملح الزائد عند تناوله صباحًا مع الماء الدافئ.

8. الشاي الأخضر

مدر طبيعي للبول بفضل الفلافونويدات والكافيين، كما أنه مضاد أكسدة قوي يقلل الالتهابات.

9. التفاح

يحتوي على حمض الماليك والبوتاسيوم اللذين يساعدان على التخلص من السموم وموازنة الأملاح.

10. البنجر

ينشط الكبد والدورة الدموية بفضل النترات الطبيعية، ويساعد على تصريف السوائل الزائدة من الأنسجة.

نصائح غذائية مهمة للوقاية والعلاج

تجنّب الإفراط في تناول الملح.

احرص على شرب الماء بانتظام.

مارس نشاطًا بدنيًا يوميًا.

قلل من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.

تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو.



احتباس السوائل قد يبدو عرضًا بسيطًا، لكنه مؤشر يحتاج إلى اهتمام وعلاج غذائي سليم، تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالماء والمعادن، إلى جانب تقليل الملح وشرب كميات كافية من الماء، يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في التخلص من الانتفاخ واستعادة النشاط.

