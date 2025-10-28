تعيين الدكتورة مروة الشندويلي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يضخ دماء جديدة لتطوير المنظومة الإدارية والإعلامية

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتكليف الدكتورة مروة الشندويلي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، خلفًا للراحل محمد كامل، الذي ترك بصمة مميزة خلال فترة عمله بالإدارة، ويرصد الموجز التفاصيل

ضخ دماء جديدة داخل الجهاز الإداري

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية محافظة سوهاج لتطوير الأداء الإداري والإعلامي، من خلال ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، والاستعانة بالكفاءات الشابة القادرة على مواكبة متطلبات العصر وتعزيز فاعلية التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو التحديث الإداري، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن اختيار الكفاءات الشابة المؤهلة يمثل أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الكفاءات الشابة في صدارة المشهد

تُعد الدكتورة مروة الشندويلي من الكفاءات المتميزة التي أثبتت جدارتها في مجال الإعلام والعلاقات العامة خلال السنوات الماضية، حيث شاركت بفاعلية في إعداد وتنفيذ عدد من المبادرات الإعلامية الناجحة على مستوى المحافظة.

وخلال الأيام الأخيرة، أسهمت الشندويلي بخبراتها في تعزيز قنوات التواصل بين الديوان العام ومختلف الجهات التنفيذية ووسائل الإعلام، بما يتماشى مع رؤية المحافظة في تحقيق التنمية الشاملة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مختلف القطاعات الخدمية.

رؤية إعلامية متكاملة لخدمة المواطن

ومن المتوقع أن تشهد إدارة العلاقات العامة والإعلام خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في آليات التواصل والتوعية المجتمعية، عبر تطبيق خطط إعلامية حديثة تسهم في عرض إنجازات المحافظة وتوضيح المشروعات التنموية الجارية بشفافية وموضوعية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي محافظة سوهاج إلى تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، ودعم الدور الإعلامي في خدمة قضايا التنمية، بما يرسخ مبدأ الشفافية ويحقق التكامل بين الإدارات المختلفة داخل الديوان العام.

