الانتهاء من رصف شوارع جديدة بدار السلام تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج

في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية لتيسير حركة المواطنين والمركبات، انتهت مديرية النقل بالمحافظة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام من رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل أعمال الرصف

شملت أعمال الرصف شارع أحمد رضوان (المجلس) بطول 660 مترًا ومتوسط عرض 10.5 متر، وشارع المجلس الجديد بطول 420 مترًا ومتوسط عرض 11.8 متر، إلى جانب شارع السوق بطول 265 مترًا ومتوسط عرض 9.2 متر، وشارع المستشفى بطول 250 مترًا وعرض 9.10 متر.

متابعة مشروعات الرصف

وأكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الرصف أولًا بأول في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة.

تحسين جودة الحياة والتنمية المتكاملة

وأشار اللواء عبد الفتاح سراج إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الحياة في القرى والمدن، وتحقيق التنمية المتكاملة داخل محافظة سوهاج، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.