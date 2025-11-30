وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بمختلف المدن الجديدة

تكثيف العمل ورفع معدلات الإنجاز لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل

متابعة ميدانية للمشروعات السكنية في المدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل في مدن: العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، ومدينة 15 مايو.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة، ورفع جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرصد الموجز التفاصيل

تشديد على الالتزام بالجداول الزمنية

وأكد وزير الإسكان أهمية تكثيف الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ، إضافةً إلى تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع الوحدات السكنية.

حدائق أكتوبر.. مشروع ضخم يضم 19560 وحدة

شهدت مدينة حدائق أكتوبر جولة تفقدية لمشروع 810 عمارات بإجمالي 19,560 وحدة سكنية، والذي يضم مجموعة خدمات متكاملة تشمل مركز شباب، حضانات، ملاعب، 6 مولات تجارية، وحدة صحية و4 مدارس.

كما تم متابعة مشروع 607 عمارات الجاري تنفيذه لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية داخل المدينة.

أكتوبر الجديدة.. تقدم ملحوظ في مشروع «الإسكان الأخضر»

تابع مسئولو جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تنفيذ نحو 14 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع «الإسكان الأخضر»، الذي يعتمد على مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تدعم كفاءة الطاقة.

وأوضح مسئولو الجهاز أن العمارات أوشكت على الانتهاء، مع اختيار أفضل التشطيبات الداخلية والخارجية، واستكمال أعمال المرافق والمدارس والوحدات الصحية والأسواق التجارية.

أسيوط الجديدة.. تطوير للموقع العام والإنترلوك

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تفقد تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، الزراعة، وتركيب بلاطات الإنترلوك، إلى جانب متابعة التشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات، مع التأكيد على الإسراع في الإنجاز.

15 مايو.. تقدم في مشروعي «النرجس» و«القرنفل»

تابع مسئولو جهاز مدينة 15 مايو مشروع «النرجس» لمحور منخفضي الدخل، والذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة، كأحد أكبر التجمعات السكنية بالمدينة.

كما شملت الجولة متابعة تنفيذ مشروع «القرنفل» للإسكان المتوسط، المكوّن من 91 عمارة تضم 2,184 وحدة سكنية، مع التشديد على جودة التشطيبات والمرافق.

العبور الجديدة.. تنفيذ آلاف الوحدات السكنية

شهدت العبور الجديدة جولة تفقدية شملت مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة، إلى جانب متابعة الحي 15 الذي يضم 705 عمارات (16,920 وحدة) والحي 16 الذي يضم 433 عمارة (10,392 وحدة).

كما تم المرور على مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37 الذي يضم 143 عمارة، مع مناقشة معدلات التنفيذ مع الشركات المنفذة.