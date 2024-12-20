بيومي فؤاد يكشف أسرار حياته الفنية والشخصية .. تعرف على التفاصيل

كشف الفنان بيومي فؤاد عن العديد من الأمور التي أثارت اهتمام الجمهور، حيث تناول تفاصيل تتعلق بإدارة أعماله، أسباب غيابه عن السوشيال ميديا، وأعماله المستقبلية، بالإضافة إلى مشاركته في مسرحية "مشيرة الخطيرة".

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

زوجته وتوليها إدارة أعماله

تحدث بيومي فؤاد عن قرار زوجته بتولي إدارة أعماله، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد سنوات من العلاقة المستمرة التي امتدت إلى 30 عاماً وقال إن زوجته تمتلك خبرة في شؤون الإعلام والإدارة، لذا قررت أن تتولى إدارة أعماله لتضمن تقديمه للأعمال التي تتماشى مع اختياراته المهنية الصائبة، بعيداً عن المجاملات وأضاف بيومي: "كانت تخجل من رفض عروض غير مناسبة بدافع المجاملة، لذا اتخذت هذا القرار من حرصها على أن يكون عملي موجهاً نحو الجودة والإبداع فقط".

أعماله في رمضان 2025

كشف بيومي فؤاد عن مشاركته في عمل واحد فقط خلال موسم رمضان 2025، مشيراً إلى أن الدور الذي سيقدمه سيكون مفاجأة للجمهور، حيث أشار إلى أن المسلسل الذي يشارك فيه لن يكون كوميدياً على غرار أدواره السابقة المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ما أثار فضول الجمهور لمعرفة المزيد عن هذا العمل المختلف.

أسباب ابتعاده عن وسائل التواصل الاجتماعي

تحدث بيومي فؤاد عن قراره بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها أصبحت وسيلة يساء استخدامها مؤخراً، ما دفعه للتخلي عنها والراحة بعيداً عن العالم الرقمي وأشار إلى أن منصات التواصل أصبحت مليئة بالأمور التي تؤثر على تركيزه وعمله، لذا قرر التركيز على ما يضيف إليه فنياً.

مسرحية "مشيرة الخطيرة"

تحدث بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية "مشيرة الخطيرة"، حيث يجسد شخصية ناظر المدرسة "فضل فاضل عبد الفضيل"، الذي يتولى إدارة المدرسة في أجواء كوميدية تعكس نوعاً من التشابه مع مسرحية "مدرسة المشاغبين"، حيث يعاني نقص في الأساتذة، ما يؤدي إلى دخول شخصيات كوميدية جديدة لتضيف أجواء من المرح كما أن مشاركة الفنانة ليلى علوي تضفي على المسرحية طابعاً مميزاً، لتكون من التجارب المسرحية الفريدة.

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