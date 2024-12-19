موعد عرض الحلقة 40 مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

أثار مسلسل وتر حساس، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة للاهتمام والغموض في سرد الحلقات، حيث يواصل الجمهور البحث عن الحلقات منها الحلقة القادمة بعد تصاعد الأحداث الماضية

بعد عرض الحلقة 39 من مسلسل وتر حساس بالأمس على شاشة on الفضائية، يترقب الجمهور عرض الحلقة 40 خلال الساعات المقبلة.

الحلقة 40 مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

في إطار ذلك، يرصد الموجز مواعيد عرض الحلقة 40 من مسلسل وتر حساس والقنوات خلال السطور التالية.

موعد عرض الحلقة 49 من مسلسل وتر حساس

من المقرر عرض الحلقة 40 من مسلسل وتر حساس على قناة ON الفضائية يوميًا اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويمكن متابعة إعادة الحلقة في الساعة الواحدة والربع صباحًا والحادية عشرة والنصف صباح اليوم الجمعة.

أما قناة ON Drama، تعرض الحلقة في الساعة العاشرة مساءً، والإعادة اليوم الجمعة في الساعة الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

أحداث الحلقة 39 من مسلسل وتر حساس

دارت أحداث الحلقة 39 حول زيارة "مازن" أحمد جمال سعيد المقابر وهو حزين بعد فقدان زوجته "ليلى" مما جعله يشعر بالذنب الكبير بعد وفاتها ، وتصادف الأحداث يجد "عبدالرحمن" شريف الشعشاعي حيث شعر بالخوف وجرى سريعًا، وواجه مازن" شقيقته كاميليا بأن تدله على مكان "عبد الرحمن".



مسلسل وتر حساس

كما ظهرت "سلمى" صبا مبارك مع الإعلامية سالي شاهين ضمن أحداث الحلقة لتكشف عن تفاصيل مقتل شقيقتها على يد "مازن" وخلال الحلقا تتلقى "سلمى" مكالمة هاتفية مفاجئة.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: صبا مبارك وإنجي المقدم ومحمد علاء وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي تأليف كل من: أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، ومن إخراج وائل فرج.

مسلسل وتر حساس

وقد حقق هؤلاء النجوم نجاح كبير داخل أحداث مسلسل وتر حساس الذي أثار انتباه المشاهدين، بعد تصاعد الأحداث مع أبطال العمل، وينتظر الجمهور نهاية الأحداث.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد عرض الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

تفاصيل الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس.. عبد الرحمن يفاجئ الجميع