موعد مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم والقنوات الناقلة.. 6 غيابات تضرب الفراعنة

تترقب الجماهير المصرية، مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 ينايرالجاري.

يسعي الفراعنة لتحقيق المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوزعلي نظيره النيجيري وكان المنتخب المصري قد تلقي هزيمة أمام نظيره السنغالي بهدف في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

القمة النارية التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت الموافق 17 ينايرالجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا

يتم نقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد نيجيريا

غيابات الفراعنة أمام نيجيريا

يغيب عن صفوف منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا 6 لاعبين وهم أحمد فتوح ومحمد حمدي وياسر إبراهيم للإصابة ومروان عطية وحسام عبدالمجيد وصلاح محسن للإيقاف.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب نيجيريا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، خالد صبحي، تريزيجيه.

خط الوسط: مهند لاشين ، محمد شحاته ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

