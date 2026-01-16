موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا غدا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 ينايرالجاري.

يبحث الفراعنة عن تحقيق الفوزعلي نظيره النيجيري لتحقيق المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية وكان المنتخب المصري قد تلقي الخسارة أمام نظيره السنغالي بهدف في نصف النهائي بعد تخطيه منتخب كوت ديفواربالفوز بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في السادسة مساء غد السبت الموافق 17 ينايرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد نيجيريا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب نيجيريا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

