موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم في كأس العاصمة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق طلائع الجيش في ختام جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز خلال مواجهة فريق طلائع الجيش في سادس مبارياته بعد تحقيق الفوز أمام فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة السابقة بكأس العاصمة ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة نجوم الفريق مع المنتخب الوطني المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد قمة الأهلي ضد طلائع الجيش

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الخميس الموافق 15 يناير الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد طلائع الجيش

يتم بث أحداث قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم الخميس الموافق 15 يناير الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد طلائع الجيش

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره طلائع الجيش والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - إبراهيم الاسيوطي.

خط الوسط: أحمد رضا - إبراهيم عادل - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد علي بن رمضان - جراديشار.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

