عاجل| بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا 2026

يبحث ملايين المتابعين في مصر والوطن العربي عن بث مباشر مباراة مصر والسنغال، في المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء يُعد من أقوى وأهم مباريات البطولة القارية هذا الموسم.

ويقدم موقع الموجز تغطية شاملة لخدمة بث مباشر مباراة مصر والسنغال، لمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بمصير الفراعنة في مشوارهم نحو اللقب الأفريقي.

تفاصيل بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة مصر والسنغال على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، بينما يطمح منتخب السنغال لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب القاري.

ويتابع الجمهور بث مباشر مباراة مصر والسنغال باعتبارها مواجهة ثأرية، خاصة بعد تفوق أسود التيرانجا على الفراعنة في أكثر من مناسبة حاسمة خلال السنوات الأخيرة.

طريق المنتخبين قبل بث مباشر مباراة مصر والسنغال

وصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار متقارب من حيث النتائج، حيث حقق كل فريق الفوز في أربع مباريات من أصل خمس خلال البطولة، ما يزيد من سخونة مباراة مصر والسنغال، ويجعل التوقعات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

ويترقب عشاق الكرة الإفريقية بث مباشر مباراة مصر والسنغال لمعرفة الطرف الذي سيحجز بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية.

دوافع قوية للفراعنة خلال مباراة مصر والسنغال

يدخل المنتخب الوطني المصري مباراة مصر والسنغال بدوافع قوية لمحو الذكريات المؤلمة أمام السنغال، بعد خسارة لقب أمم أفريقيا 2021 بركلات الترجيح، ثم الإخفاق في التأهل لمونديال 2022.

وأكد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولاعبو المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، أن مباراة مصر والسنغال تمثل فرصة حقيقية لرد الاعتبار واستعادة الهيبة القارية للكرة المصرية، في ظل دعم اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة.

موعد بث مباشر مباراة مصر والسنغال

تنطلق صافرة بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري واسع داخل وخارج مصر.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة مصر والسنغال

يمكن متابعة بث مباشر مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة مصر والسنغال

للباحثين عن مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال مجانًا، تتوفر عدة قنوات مفتوحة تنقل اللقاء، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

قناة RTS1 Sénégal

القناة المغربية الأرضية

وتتيح هذه القنوات فرصة متابعة بث مباشر مباراة مصر والسنغال بدون تشفير في بعض الدول.

الفائز من مباراة مصر والسنغال إلى النهائي

يلتقي الفائز من مباراة مصر والسنغال مع المتأهل من مواجهة المغرب ونيجيريا، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في ختام مشوار شاق ومثير للنسخة الحالية.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر ضد السنغال اليوم في نصف نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة



تعرف علي موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

