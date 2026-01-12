القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تترقب جماهيرالكرة، مواجهة ساخنة تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب السنغال ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 ينايرالجاري.

يبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز علي نظيره السنغالي للتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا وكان المنتخب المصري قد تأهل لنصف النهائي بعد تخطيه عقبة منتخب كوت ديفوار بالفوز بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب السنغالي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، تنطلق في السابعة مساء بعد غد الأربعاء الموافق 14 ينايرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال

يمكنك متابعة أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب السنغالي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد السنغال

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب السنغال حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

