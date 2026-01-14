حسام حسن يفتح النار بعد الخسارة أمام السنغال ويطالب بتدخل فيفا

المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن: راضٍ عن اللاعبين وفارق الراحة والتحكيم أثّرا على النتيجة

علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة الفراعنة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب، مؤكدًا رضاه الكامل عن أداء اللاعبين طوال البطولة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

خسارة مصر أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

وتلقى منتخب مصر بقيادة حسام حسن الهزيمة أمام السنغال في مباراة قوية، ليترقب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الخاسر من لقاء نيجيريا والمغرب، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً.

حسام حسن: فارق الراحة لم يكن عادلًا

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة إن منتخب مصر خاض اللقاء بعد راحة أقل بـ24 ساعة مقارنة بالسنغال، مؤكدًا أن هذا الفارق كان له تأثير واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف أن منتخب السنغال لعب جميع مبارياته في نفس الملعب وحصل على يوم راحة إضافي، في حين عانى المنتخب المصري من السفر وضيق الوقت.

انتقادات للتحكيم ومطالبة بالتدخل

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى وجود أخطاء تحكيمية خلال اللقاء، مؤكدًا أن من حقه المطالبة بتفسير هذه القرارات، داعيًا إلى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لضمان العدالة في البطولات الكبرى مثل كأس أمم إفريقيا.

رسائل للجماهير العربية والإفريقية

وكشف حسام حسن أن الأجواء الجماهيرية كانت معادية منذ دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، رغم أن المنتخب المصري يواجه فريقًا عربيًا إفريقيًا، مطالبًا لاعبيه بعدم الالتفات للضغوط الخارجية.

العميد: مصر أم العرب وأم إفريقيا

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على مكانة مصر التاريخية في الكرة الإفريقية، قائلًا إن منتخب مصر يظل صاحب التاريخ والبطولات، وأن الغيرة الكروية كانت أحد أسباب الضغوط التي تعرض لها الفريق خلال البطولة.