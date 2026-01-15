معلومات عن حسن شحاتة.. رفض تدريب منتخب إسرائيل ورحلته مع الفراعنة

يظل الكابتن حسن شحاتة واحدًا من أبرز الأسماء الخالدة في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية، ليس فقط بما حققه من بطولات وأرقام قياسية، بل لما مثّله من نموذج إنساني ورياضي جمع بين الالتزام والموهبة والقيادة الهادئة، «المعلّم» لم يكن مجرد لاعب أو مدرب، بل حالة استثنائية صنعت مجدًا لا يُنسى داخل وخارج المستطيل الأخضر، ويستعرض الموجز التفاصيل.

نشأة حسن شحاتة وبداياته في كرة القدم

وُلد حسن شحاتة في 19 يونيو 1949 بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونشأ في بيئة بسيطة، قبل أن تشق موهبته طريقها إلى نادي الزمالك عام 1967. توقّف النشاط الرياضي آنذاك بسبب نكسة يونيو، ما دفعه للاحتراف الخارجي، حيث لعب مع كاظمة والعربي الكويتي، وشارك في بطولات آسيوية قبل عودته مجددًا إلى الزمالك عام 1971.

مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات لاعبًا

خلال مسيرته مع الزمالك، سجّل «المعلّم» أكثر من 100 هدف، وتُوج بلقب هداف الدوري المصري مرتين، كما نال جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1970، وأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 1974، وثالث أفضل لاعب في أفريقيا في العام نفسه، وعلى الصعيد الدولي، مثّل المنتخب الوطني في 70 مباراة دولية، وشارك في ثلاث نسخ من أمم أفريقيا.

من نجم ملاعب إلى مدرب تاريخي

بدأ حسن شحاتة مشواره التدريبي عام 1983، وتولى تدريب العديد من الأندية داخل مصر وخارجها، أبرزها الزمالك والمقاولون العرب والاتحاد السكندري. وحقق إنجازًا لافتًا بقيادته المقاولون العرب للفوز بكأس مصر 2004 وكأس السوبر، رغم لعب الفريق في دوري القسم الثاني آنذاك.

العصر الذهبي لمنتخب مصر مع «المعلّم»

تولى شحاتة تدريب منتخب مصر عام 2004، ليبدأ العصر الذهبي للفراعنة، محققًا إنجازًا تاريخيًا بالفوز بـ كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وهو إنجاز غير مسبوق. كما توج مع المنتخب بذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس حوض النيل 2011، وحصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا عام 2008.

مواقف إنسانية لا تُنسى

من أبرز مواقف حسن شحاتة رفضه القاطع لتدريب منتخب إسرائيل عام 2010، تضامنًا مع القضية الفلسطينية واستشهاد شقيقه، كما أيّد محمد أبو تريكة في موقفه الشهير بالتضامن مع غزة. وأكد في أكثر من لقاء أنه لم يميّز يومًا بين اللاعبين على أساس ديني أو غيره.

محطات مثيرة في حياة «المعلّم»

تعرّض شحاتة لتسمم غذائي في الجزائر قبل مباراة مصيرية مؤهلة لكأس العالم، وكاد يدخل عالم السينما في فيلم «رحلة النسيان» قبل أن يتراجع، كما أصبح هدفه الشهير الملغى في مرمى الأهلي مادة لسؤال امتحاني بجامعة عين شمس، في واقعة نادرة تعكس الجدل الذي أحدثه آنذاك.

أزمة صحية حديثة وعودة للاطمئنان

في عام 2025، مرّ الكابتن حسن شحاتة بأزمة صحية نتيجة ارتفاع حاد في نسبة الصفراء، استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، قبل أن يتعافى ويطمئن جمهوره، مؤكدًا استمراره رمزًا حاضرًا في قلوب المصريين.