موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز خلال مواجهة فريق يانج أفريكانز لرفع رصيده إلي 7 نقاط بالمجموعة حيث يمتلك الفريق 4 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية ويترقب الأهلي عودة نجومة المشاركين مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد قمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 23 يناير الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يتم بث أحداث قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 23 يناير الجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس 5 مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره يانج أفريكانز والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - محمد شريف.

موعد عودة الدوليين لتدريبات الأهلي

حدد الدنماركى يس توروب، المدير الفني للنادى الأهلى، الأربعاء المقبل موعداً لعودة اللاعبين الدوليين للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وكان منتخب الفراعنة قد اختتم مشواره بالبطولة أمس السبت بالخسارة أمام نيجيريا بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



