قبول استئناف أحمد حسام ميدو وإلغاء حكم حبسه

أحمد حسام ميدو.. قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف اللاعب السابق أحمد حسام ميدو على الحكم الصادر بحبسه شهرًا واحدًا بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا، مع تعديل العقوبة المالية لتصبح غرامة 20 ألف جنيه فقط، ويستعرض الموجز التفاصيل.

حيثيات الحكم الأصلي

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها سابقًا بحبس ميدو شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن منشورات ميدو تجاوزت حدود النقد الرياضي المشروع، وتحولت إلى تشهير واضح يمس سمعة وكرامة الحكم، مؤكدةً أن النقد القانوني يجب أن يقتصر على مناقشة القرار التحكيمي أو الأداء فقط، دون تجاوز إلى الإساءة الشخصية.

وأوضحت المحكمة أن شهرة ميدو واتساع قاعدة جمهوره جعلت من منشوراته ذات أثر مضاعف في التشهير، معتبرةً أن ما ارتكبه يمثل خروجًا عن إطار حرية التعبير المكفولة قانونيًا، ويعد اعتداءً على قدسية العدالة الرياضية التي تقوم على احترام الجميع داخل المنظومة الرياضية.

الاستئناف والدفاع عن ميدو

تقدم محامي أحمد حسام ميدو بالاستئناف على الحكم، مطالبًا بإلغاء عقوبة الحبس، كما دفع بإيقاف تنفيذ الحكم المالي لحين نظر الاستئناف.

وأشارت المحكمة الاقتصادية بعد دراسة الاستئناف إلى ضرورة تمييز النقد الرياضي المشروع عن التجريح الشخصي، وقررت تعديل الحكم بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية، مع إبقاء مبلغ التعويض للمدعي، وهو الحكم الذي قبلته المحكمة بعد مراجعة جميع الأدلة والمرافعات القانونية.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى إحالة نيابة شرق القاهرة أحمد حسام ميدو إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها الحكم المذكور.

وقد تقدم الحكم محمود البنا ببلاغ رسمي للنيابة العامة، متهمًا ميدو بسبه وقذفه بعد أن اعتبر منشوراته تحيزًا لصالح فريق الأهلي، الأمر الذي اعتبره تعديًا على شرفه وسمعته.

وفي ردود أفعال سابقة، أثار الحكم حالة جدل واسعة بين الجماهير، بين مؤيد لما اعتبره الدفاع عن حرية التعبير الرياضي، ومعارض لرؤية المحكمة التي اعتبرت التصريحات تجاوزًا للحدود القانونية.

إلغاء حكم الحبس عن أحمد حسام ميدو يأتي بعد مراجعة دقيقة لحيثيات القضية وفصل النقد الرياضي عن التجريح الشخصي. ويؤكد الحكم الجديد أهمية الالتزام بالقانون أثناء التعبير عن الآراء الرياضية، خاصة للأشخاص ذوي الشهرة والجمهور الكبير، حتى لا تتحول الآراء إلى تشهير وإساءة قانونية.

بهذا القرار، تضع محكمة القاهرة الاقتصادية معيارًا واضحًا للفصل بين النقد الرياضي المشروع والسب الشخصي، مما يعيد التوازن بين حرية التعبير واحترام العدالة الرياضية.