موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 1447 وفضائلها

صيام الأيام البيض.. يحرص المسلمون على اغتنام فرص الصيام المستحب خلال شهر شعبان، لا سيما أيام “البيض”، لما لها من فضل عظيم في رفع الأعمال وتقوية الروابط الروحية مع الله عز وجل، وفق السنة النبوية الشريفة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تحديد موعد الأيام البيض لشهر شعبان

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شعبان 1447 هـ توافق يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وبعد التحري الشرعي للهلال، حددت مواعيد صيام الأيام البيض الثلاثة، وهي 13 و14 و15 من شعبان.



وبالتحويل إلى التقويم الميلادي، تكون الأيام البيض كالتالي:

13 شعبان 1447 هـ : الأحد 1 فبراير 2026

: الأحد 1 فبراير 2026 14 شعبان 1447 هـ : الاثنين 2 فبراير 2026

: الاثنين 2 فبراير 2026 15 شعبان 1447 هـ: الثلاثاء 3 فبراير 2026

تُعد هذه الأيام الأفضل للصيام، حيث ورد عن النبي ﷺ أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لما فيها من مضاعفة الحسنات وفضل عظيم.

فضل صيام الأيام البيض

ورد في السنة النبوية أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يُساوي صيام الدهر كله، ويضاعف الله الأجر لكل حسنة بعشر أمثالها، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ويقول النبي ﷺ: “ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر تُرفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم”، ما يوضح أهمية اغتنام أيام شعبان قبل حلول شهر رمضان.

أما صيام يومي الإثنين والخميس، فيندرج ضمن السنن المستحبة أيضًا، لما رواه أن النبي ﷺ كان يكثر من صيام شعبان كله حتى يُهيئ نفسه لشهر رمضان المبارك، وكان يقول: “خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا”.

كيفية صيام الأيام البيض

الأيام البيض يمكن صيامها متوالية أو متفرقة خلال الشهر، سواء من بدايته أو وسطه أو نهايته، وفق ما أجاز جمهور أهل العلم.

ويُستحب الالتزام بصيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر باعتبارها أفضل الأيام البيض.

أما بالنسبة لصيام يومي الإثنين والخميس في شهر شعبان، فيجوز صيامها كجزء من السنن الرواتب أو بحسب عادة المسلم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

تواريخ يومي الإثنين والخميس لشهر شعبان

حرصًا على تسهيل متابعة الصيام، إليكم تواريخ يومي الإثنين والخميس خلال شهر شعبان 1447 هـ، وفق التقويم الميلادي:

الخميس 3 شعبان: 22 يناير 2026

الإثنين 7 شعبان: 26 يناير 2026

الخميس 10 شعبان: 29 يناير 2026

الإثنين 14 شعبان: 2 فبراير 2026 ( ثاني الأيام البيض )

) الخميس 17 شعبان: 5 فبراير 2026

الإثنين 21 شعبان: 9 فبراير 2026

الخميس 24 شعبان: 12 فبراير 2026

الإثنين 28 شعبان: 16 فبراير 2026

ويُشير الفقهاء إلى أن صيام النصف الثاني من شعبان جائز لمن بدأ صيامه في النصف الأول، أو لمن اعتاد صيام أيام محددة من كل شهر، مستشهدين بحديث النبي ﷺ: “لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم”.

نصائح للمسلمين خلال صيام الأيام البيض

يُستحب الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن أثناء الصيام.

الالتزام بالنية الصالحة عند الصيام، مع مراعاة القدرة الصحية لكل فرد.

التدرج في الصيام وعدم إرهاق الجسم، خاصة لمن لا يعتاد الصيام بشكل مستمر.



تعد أيام 13 و14 و15 شعبان 1447 هـ فرصة عظيمة للاغتنام والتقرب إلى الله بصيام الأيام البيض، مع الالتزام بصيام يومي الإثنين والخميس، ما يعزز الأعمال الصالحة ويُهيئ النفس الروحية لاستقبال شهر رمضان المبارك.