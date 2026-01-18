ما حكم الصيام المتقطع في شهر شعبان؟.. الإفتاء المصرية توضح الضوابط الشرعية

يتساءل عدد كبير من المسلمين عن حكم الصيام المتقطع في شهر شعبان، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ورغبة الكثيرين في استغلال هذا الشهر في الطاعات والعبادات، وفي هذا الإطار، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، موضحة الحكم الشرعي والضوابط المتعلقة بالصيام في شعبان، سواء كان صيامًا متقطعًا أو كامل الشهر، ويرصد الموجز التفاصيل.

حكم الصيام المتقطع في شهر شعبان

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من صيام يوم والإفطار يوم آخر في شهر شعبان، وهو ما يُعرف بالصيام المتقطع، مستدلة بحديث النبي ﷺ:

«أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

وهو حديث متفق عليه، ما يدل على مشروعية هذا النوع من الصيام في أي وقت من العام، ومنه شهر شعبان.

حكم صيام النصف الأول من شعبان

أوضحت الإفتاء أن صيام النصف الأول من شهر شعبان جائز بلا خلاف، بل هو من السنن المستحبة، حيث كان النبي ﷺ يُكثر من الصيام في هذا الشهر. ويجوز للمسلم أن يصوم أيامًا متتابعة أو متفرقة خلال هذه الفترة دون حرج.

هل يجوز الصيام بعد منتصف شعبان؟

بيّنت دار الإفتاء أن الصيام بعد منتصف شعبان محل خلاف فقهي بين العلماء، موضحة أن النهي الوارد في حديث:

«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»

قد ضعفه عدد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وابن معين، واعتبره جمهور العلماء غير محفوظ.

الحالات التي يجوز فيها الصيام بعد النصف من شعبان

أوضحت الإفتاء أن الصيام بعد منتصف شعبان يجوز في حالات محددة، منها:

من كانت له عادة صيام، كصيام يومي الاثنين والخميس.

من يصوم قضاءً عما فاته من رمضان.

من عليه نذر أو كفارة.

من وصل صيام النصف الثاني بصيام النصف الأول.

أما من لم تكن له عادة صيام، ولم يصم في النصف الأول، فلا يُستحب له ابتداء الصيام بعد منتصف شعبان.

هل يجوز صيام شعبان كاملًا؟

أكدت دار الإفتاء أن صيام شعبان كاملًا جائز شرعًا، مستشهدة بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا»

وهو حديث صحيح رواه مسلم، ويُفهم منه أن النبي ﷺ كان يُكثر من الصيام في شعبان، دون أن يصومه كله على وجه الدوام.

الأيام المفضلة للصيام في شهر شعبان

أشارت الإفتاء إلى أن أفضل أيام الصيام في شعبان هي:

صيام الاثنين والخميس.

صيام الأيام البيض (13 و14 و15).

الإكثار من الصيام في النصف الأول من الشهر.

الحكمة من الصيام في شعبان

لفتت دار الإفتاء إلى أن شهر شعبان هو شهر التهيئة الروحية لرمضان، وهو شهر يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبه النبي ﷺ إلى فضله. كما شهد هذا الشهر حدثًا عظيمًا، وهو تحويل القبلة، ما يدل على مكانته الخاصة في الإسلام.

الخلاصة الشرعية

خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن:

الصيام المتقطع في شعبان جائز شرعًا .

. الصيام بعد منتصف شعبان جائز لمن له عادة أو سبب شرعي .

. لا تعارض بين الأحاديث الواردة، ويمكن الجمع بينها وفق ما قرره جمهور العلماء.

وبذلك، يبقى شهر شعبان فرصة عظيمة للاستعداد لشهر رمضان بالطاعات، وعلى رأسها الصيام، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية.