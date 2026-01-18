تعذّر رؤية هلال شعبان.. دار الإفتاء تُعلن الثلاثاء أول أيام الشهر الكريم 1447هـ

نفت دار الإفتاء المصرية ما تردد حول تعذّر رؤية هلال شهر شعبان، مؤكدة أن عدم ثبوت الرؤية جاء وفق الضوابط الشرعية والعلمية المعتمدة، وليس بسبب تعذّر الرؤية الفلكية، لتُعلن رسميًا أن يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو أول أيام شهر شعبان لعام 1447هـ، ويستعرض الموجز التفاصيل

دار الإفتاء تحسم الجدل حول رؤية هلال شعبان

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر شعبان لعام 1447هـ عقب غروب شمس يوم الأحد 29 رجب 1447هـ، الموافق 18 يناير 2026، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الوسائل البصرية المعتمدة شرعًا.

وأكدت الدار أن نتائج الرؤية لم تُثبت رؤية الهلال، وهو ما يُعد أمرًا شرعيًا طبيعيًا يحدث في بعض الشهور، ولا يعني تعذّر الرؤية أو وجود خلل في إجراءات الاستطلاع.

الاثنين متمم رجب.. والثلاثاء غرة شعبان

بناءً على ما انتهت إليه اللجان المختصة، أعلنت دار الإفتاء أن:

يوم الإثنين 19 يناير 2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ.

هو المتمم لشهر رجب 1447هـ. يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 هو أول أيام شهر شعبان 1447هـ.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام دار الإفتاء بالمنهج الشرعي الدقيق الذي يجمع بين الرؤية البصرية الصحيحة والحسابات الفلكية القطعية دون تعارض.

منهج دار الإفتاء في استطلاع الأهلة

تعتمد دار الإفتاء المصرية على منظومة متكاملة في تحديد بدايات الشهور الهجرية، تقوم على:

الرؤية الشرعية البصرية.

الاستئناس بالحسابات الفلكية الدقيقة.

لجان علمية وشرعية متخصصة.

توحيد الإعلان الرسمي منعًا للبلبلة والجدل.

وأكدت الدار أن هذا المنهج يضمن الدقة والانضباط الشرعي، ويقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تهنئة رسمية بمناسبة حلول شهر شعبان

وبهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهنئة إلى:

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس الجمهورية. الشعب المصري.

قادة الدول العربية والإسلامية.

المسلمين في جميع أنحاء العالم.

سائلة الله سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يجعل شهر شعبان شهر خير واستعداد لطاعة الله.