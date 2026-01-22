الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال

يختتم فريق الأهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يبحث توروب المدير الفني لفريق الاهلي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة فريق يانج أفريكانز لرفع رصيده إلي 7 نقاط بمجموعته بدوري الأبطال حيث يمتلك الفريق 4 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، في السادسة مساء غد الجمعة الموافق 23 يناير الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يتم نقل مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، عبر قنوات بي إن سبورتس 5 مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره يانج أفريكانز والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - جراديشار.

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يُعقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مناقشة ترتيبات موعد وصول الفريقين لأرض الملعب والزي الخاص بكل فريق وغيرها من الترتيبات التنظيمية للمواجهة.

وقد انتظم أمس الأربعاء اللاعبين الدوليين فى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في ثالث جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وكان منتخب الفراعنة قد اختتم مشواره بالبطولة أمس السبت بالخسارة أمام نيجيريا بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



